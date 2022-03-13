نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحمة ربانية لمرضى السكري.. فاكهة تفقز بهرمون الأنسولين وتخفض معدل السكر في الدم بشكل مذهل في المقال التالي
ارتفاع نسبة السكر فى الدم من أخطر المشاكل الصحية التى تواجه مرضي السكر، خاصة عند تناول بعض أنواع الفاكهة أو أكلات معينة، حيث أن ارتفاع نسبة السكر فى الدم يسبب مشاكل كثيرة منها الدخول فى غيبوبة وعدم الوعى والتركيز، لذا يقدم الأطباء دائما لمرضى السكر عدة نصائح إرشادية ليقوم المريض باتباعها لتجنب التعرض لارتفاع السكر فى الدم، كما أن هناك بعض الأكلات والفواكه التى يمنعها الأطباء عنهم لاحتوائها على نسبة عالية من السكر التى تسبب الضرر للمريض، كما أن هناك بعض الفواكه التى تخفض نسبة السكر فى الدم ومن بين هذه الفواكه فاكهة الكيوى.
قيمة الكيوي الغذائية
ثمرة الكيوي من الفواكه التى لها فوائد صحية عديدة تساعد الجسم على ضبط معدل السكر وغيره من الأمراض الجسدية، حيث تحتوى ثمرة الكيوي على الكربوهيدرات والفيتامينات والبوتاسيوم والسكر والكالسيوم والفوسفور والنحاس والحديد وفيتامين ج وفيتامين هـ وحمض الفوليك وغيرها من العناصر الغذائية التى تمد الجسم بطاقة هائلة، وتقيه من الإصابة بالعديد من الأمراض، وخاصة مرض السكر فهى من الفواكه التى تلعب دور كبير فى ضبط معدل السكر في الدم.
فوائد الكيوي لمرضى السكر
كما ذكرنا بأن ثمرة الكيوي الواحدة تحتوى على فيتامينات ومعادن كثيرة صحية للجسم تقى الجسم من العديد من الأمراض، كما أن لها فوائد صحية عديدة تساعد مرضى السكري على تخفيض نسبة السكر فى الدم، لذا سنوضح لكم خلال السطور التالية الفوائد التى تقدمها فاكهة الكيوي لمرضى السكري.
- تحتوى ثمرة الكيوى على نسبة ممتازة من الألياف التى تمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.
- الكيوي يحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية التى تمد الجسم بالشبع.
- تناول ثمرة الكيوي بشكل يومي يقى مرضى السكر من قرح القدم.
- تقوية مناعة الجسم.
- يعمل الكيوي على خفض نسبة امتصاص الجلوكوز من الأطعمة.
- يحتوى الكيوى على الفركتوز الذى يقلل من نسبة السكر في الدم.
- عند تناول ثمرة كيوي بعد وجبة الفطار تقلل من نسبة السكر في الدم.
- يسيطر على نسبة السكر بشكل كبير، ويمنع تكوين الخلايا الضارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رحمة ربانية لمرضى السكري.. فاكهة تفقز بهرمون الأنسولين وتخفض معدل السكر في الدم بشكل مذهل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.