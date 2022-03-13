رحمة ربانية لمرضى السكري.. فاكهة تفقز بهرمون الأنسولين وتخفض معدل السكر في الدم بشكل مذهل

ارتفاع نسبة السكر فى الدم من أخطر المشاكل الصحية التى تواجه مرضي السكر، خاصة عند تناول بعض أنواع الفاكهة أو أكلات معينة، حيث أن ارتفاع نسبة السكر فى الدم يسبب مشاكل كثيرة منها الدخول فى غيبوبة وعدم الوعى والتركيز، لذا يقدم الأطباء دائما لمرضى السكر عدة نصائح إرشادية ليقوم المريض باتباعها لتجنب التعرض لارتفاع السكر فى الدم، كما أن هناك بعض الأكلات والفواكه التى يمنعها الأطباء عنهم لاحتوائها على نسبة عالية من السكر التى تسبب الضرر للمريض، كما أن هناك بعض الفواكه التى تخفض نسبة السكر فى الدم ومن بين هذه الفواكه فاكهة الكيوى.

قيمة الكيوي الغذائية

ثمرة الكيوي من الفواكه التى لها فوائد صحية عديدة تساعد الجسم على ضبط معدل السكر وغيره من الأمراض الجسدية، حيث تحتوى ثمرة الكيوي على الكربوهيدرات والفيتامينات والبوتاسيوم والسكر والكالسيوم والفوسفور والنحاس والحديد وفيتامين ج وفيتامين هـ وحمض الفوليك وغيرها من العناصر الغذائية التى تمد الجسم بطاقة هائلة، وتقيه من الإصابة بالعديد من الأمراض، وخاصة مرض السكر فهى من الفواكه التى تلعب دور كبير فى ضبط معدل السكر في الدم.

فوائد الكيوي لمرضى السكر

كما ذكرنا بأن ثمرة الكيوي الواحدة تحتوى على فيتامينات ومعادن كثيرة صحية للجسم تقى الجسم من العديد من الأمراض، كما أن لها فوائد صحية عديدة تساعد مرضى السكري على تخفيض نسبة السكر فى الدم، لذا سنوضح لكم خلال السطور التالية الفوائد التى تقدمها فاكهة الكيوي لمرضى السكري.