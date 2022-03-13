نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاث وصفات رهيبة لعمل الكفتة لن تمل منها عائلتك في المقال التالي

ثلاث وصفات رهيبة لعمل الكفتة، اللحمة المفرومة هي المكون الرئيسي لعمل الكفتة، والكفتة من الوجبات الرئيسة الشامية سهلة التحضير، والتي لها عشاقها ومن الممكن أن يتم عملها كساندويتشات أو بجانب بعض المكرونة اللذيذة، وتبحث دومًا ربات البيوت والأمهات العاملات عن أسهل الطرق لتجهيزيها وتفريزها لوقت الحاجة إليها، وستكون أفضل من شرائها جاهزة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة الأولاد فتلك الجاهزة قد تكون مجهولة المصدر من حيث اللحم أو باقي المكونات. مع قرب رمضان المبارك..إليكم أفضل طرق تدميس الفول في البيت لأشهى سحور وصفات الكفتة المشوية الوصفة الأولى (المكونات) لحم مفروم.

بقدونس.

بصل.

فلفل أبيض.

كمون.

فلفل أسود.

ملح.

زيت زيتون. طريقة التحضير في محضرة الطعام نضع كل المكونات ما عدا التوابل عندما يصبح الخليط متجانس نقوم بوضع التوابل. تبلل اليدين بالمياه أو استخدام القفازات. تشكيل الكفتة على شكل كرات أو أصابع. رصهم في صينية ووضع بعض الزيت على الوجه وضعها في الفرن حتى النضج. الوصفة الثانية (المكونات) لحم مفروم.

بقدونس.

بصل.

فلفل أبيض.

كمون.

كزبرة جافة.

زنجبيل ناعم.

بهارات مشكلة.

كركم.

فلفل أسود.

ملح.

زيت زيتون. طريقة التحضير في الكبة نضع البصل والثوم ونفرم جيدًا. تصفيتهم من المياه تمامًا. في محضرة الطعام نضع كل المكونات ما عدا التوابل. عندما يصبح الخليط متجانس نقوم بوضع التوابل. تبليل اليدين بالمياه أو استخدام القفازات. تشكيل الكفتة على شكل كرات أو أصابع. رصهم في صينية ووضع بعض الزيت على الوجه، ثم وضع مياه البصل. وضعها في الفرن حتى النضج. الوصفة الثالثة (المكونات) لحم مفروم.

بقدونس.

بصل.

فلفل أبيض.

كمون.

كزبرة جافة.

فلفل أسود.

ملح.

زيت قلي. طريقة التحضير في الكبة نضع كل المكونات ما عدا التوابل. عندما يصبح الخليط متجانس نقوم بوضع التوابل. تبليل اليدين بالمياه أو استخدام القفازات. تشكيل الكفتة على شكل كرات أو أصابع. غمرها في الزيت حتى تتحمر. عمر شويل - جدة ثلاث وصفات رهيبة لعمل الكفتة لن تمل منها عائلتك - ثقفني

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