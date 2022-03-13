نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الفازلين والنشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من اول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الفازلين والنشا ، يعتبر من الكريمات الطبيعية والخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء، ويعمل على نقاء وصفاء البشرة من الدهون والشوائب، وتتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة وطبيعية ومتوفرة في كل منزل، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وشد الجسم والبشرة وجعلها أكثر نضارة وحيوية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم النشا والفازلين الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم النشا الفازلين

يتكون كريم الفازلين من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة وهي كالتالي:-

٢ ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والفازلين الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالآتي:-

تحضير طبق ونضع به الفازلين وتدخله المايكرويف حتي أذون لمدة عشر ثواني. ثم تحرك الفازلين قليلاً ثم نضيف النشا إليه ونخلط المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. بعد ذلك نضع الخليط في علبة فارغة ونظيفة ومناسبة ونحفظه في مكان مناسب. نكرر استخدام هذا الكريم يومين في الليل حتي الحصول على نتائج فعالة ومجربة ومضمونة لتفتيح البشرة.

فوائد النشا للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة وهي كالآتي:-

تحتوي على بعض البروتين الذي يعمل على تعزيز الكولاجين للبشرة ويخفي علامة الشيخوخة.

ثم يعمل على الحفاظ على نضارة البشرة ونعومتها لاحتوائه على المعادن والاحماض الأمنية.

يمتص الزيوت الزائدة بالبشرة الدهنية ويمنع ظهور حب الشباب ويعتبر كمبيض طبيعي للبشرة.

ثم يحافظ على رطوبة البشرة ويمنع جفافها لاحتوائها على عنصر البوتاسيوم.

مقادير كريم النشا وماء الورد

هناك بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من الفازلين.

٢ ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة الاعداد

نذوب الفازلين في الميكروويف جيداً ثم نضيف إليه النشا ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس، نضيف بعد ذلك ماء الورد ونقلب المكونات جيداً ونضع الخليط في الثلاجة لمدة دقائق حتي حين الاستخدام.