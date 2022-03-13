اصنعي بنفسك في المنزل حلوى الفولية اللذيذة حلوي المولد المعروفة

تعتبر الفولية ، هي من أشهر أنواع حلوى المولد النبوي الشريف، وهي تشتهر عن باقي الأنواع وذلك لأن طعمها في منتهي اللذة، وتتعدد أنواع وأشكال الحلويات وتشمل الحمصية والفولية والسمسمية، وهي حلوى يحبها الأطفال والكبار، فهي حلوى تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، لأنها لا تأخذ وقتاً طويلاً عند تحضيرها، لها مذاق لذيذ ورائع ومختلف عن باقي الحلويات، وهي من أحلي وأجمل الحلويات التي تقدم في المولد النبوي الشريف، وهي تتكون من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل حلوى الفولية في المنزل بخطوات بسطة وسهلة.

مكونات عمل حلوى الفولية

هيا بنا نتعرف علي مقادير عمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كالتالي:-

نصف ثمرة لليمون كبيرة.

ربع كيلو فول سوداني مقشر غير مملح.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب ماء.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير حلوى الفولية في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالتالي:-

قومي بتسخين الفرن لمدة 30 دقيقة علي درجة حرارة 180 مئوية. ثم ضعي الفول في الفرن لمدة 10 دقائق، ثم اتركيها جانباً. بعد ذلك علي نار متوسطة ضعي السكر والماء وقلبي حتي يذوب السكر. ثم اعصري الليمون ثم قلبي باستمرار لمدة 15 أو 20 دقيقة حتي يغلظ الخليط قليلاً. حتي يصبح لونه ذهبي فاتح اللون، ثم ضعي الفول فوق خليط السكر وقلبي باستمرار حتي تمتزج المكونات. ثم ادهني صينية ليس لها أطراف بالقليل من الزيت، ثم افردي الفول فيها. بعد ذلك اتركي الفول يهدأ قليلاً، ثم قطعيها إلي مستطيلات متساوية الحجم. ثم اتركي الفول لمدة لا تقل عن ساعتين حتي تتماسك قبل تقديمها.

فوائد الفول السوداني للجسم

هيا بنا نتعرف علي بعض فوائده المهمة وهي كما يلي:-

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

ينظم الوزن ويقلل خطر الإصابة بالبدانة.

يعد الحفاظ علي صحة القلب.

يعمل علي خفض مستويات الكولسترول في الدم.

يعزز من تدفق الدم ويساهم في علاج مشكلات القلب.

غني بالسعرات الحرارية.

يعمل علي حماية الجلد وتعزيز صحتة.

غني بالألياف والبروتين.

طريقة عمل حلوى السمسمية

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذه الحلوى الشهية وهي كما يلي:-

نحضر كيلو من السمسم، ونضعه في إناء علي نار متوسطة، ليتحمص لمدة 10 دقائق، مع التقليب المستمر. ثم بعد ذلك نقوم بعمل عسل الجلوكوز، نقوم بوضع كوب سكر مع كوب ماء مع عصير لليمونة، علي النار ونقلب حتي يثقل قوامه، ونحصل علي العسل. بعد ذلك نضيف العسل علي السمسم المحمص، ونضعهم علي نار هادئة مع التقليب بمعلقة خشبية، حتي تتجانس المكونات. نحضر بعد ذلك قالب ونضع به الخليط ونتركه يبرد تماماً، ويتماسك بعد ذلك نقوم بتقطيعها إلي مكعبات، ونقدمها بالصحة والعافية.

فوائد السمسم للجسم

هيا بنا نذكر لكم من هنا بعض فوائده الصحية وهي كالاتي:-