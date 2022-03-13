نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة بياض البيض والخل لإزالة شعر الجسم من الجذور و تفتيح المناطق الداكنة بدون آلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة بياض البيض والخل لإزالة شعر الجسم من الجذور وتفتيح المناطق الداكنة بدون ألم، تعتبر النظافة الشخصية من أهم الأشياء التي تحرص عليها جميع النساء، حيث يعتبر جزء إزالة الشعر من الجسم أمر مؤلم وذلك لأنه ينبت بشكل دوري لهذا نحن بحاجة للتخلص منه بطريقة سهلة وبسيطة دون الشعور بألم، حيث أن الأساليب المعتادة تتسبب في ظهور الكثير من مشاكل البشرة مثل الاسمرار وظهور الحبوب، ولهذا تم التوصل إلى وصفات بسيطة جدًا هذه الوصفات عبارة عن استخدام بياض البيض والخل في إزالة شعر الجسم والمناطق الداكنة.

وصفة سحرية لإزالة الشعر الزائد من الجسم وتبييض الأماكن الداكنة

تتميز هذه الوصفة بأنها لا تسبب في أي ألم لذلك يمكن استخدامها على كل مناطق الجسم والوجه.

تساعد وصفة بياض البيض على إزالة الشعر تمامًا من المناطق الحساسة، كما تعمل على تأخر ظهور الشعر مرة أخرى.

الوصفة مكونة من مكونين أساسيين هما (بياض البيض بالإضافة إلى السكر الخشن).

السكر يساعد بدرجة كبيرة على التخلص من الشعر الزائد من جذوره، كذلك بياض البيض يجعل ملمس البشرة ناعم ورطب لذلك تعتبر وصفة بياض البيض والسكر سلاح ذو حدين.

ولهذا سوف أقدم لكم طريقة تحضير وصفة بياض البيض والخل لإزالة شعر الجسم من الجذور وتساعد علي تفتيح المناطق الداكنة.

طريقة تحضير وصفة بياض البيض

في وعاء يتم إضافة بياض بيضة وعليه كمية بسيطة من السكر الخشن (4 ملاعق)، يقلب بياض البيض مع السكر بقوة حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

يتم وضع كمية من الوصفة على الأماكن التي يظهر فيها الشعر، على أن تظل الوصفة على البشرة من 5: 10 دقائق حتى تجف.

بعد جفاف الخليط على البشرة يتم تطبيق ورقة على المنطقة المدهونة بالخليط ولصقها بقوة.

بعدها يتم نزع الورقة بسرعة في اتجاه معاكس لنمو الشعر.

يتم تنظيف مكان استعمال الخليط بالماء وأي سائل استحمام.

يجب استعمال ماء الورد بعد نزع الشعر لكي يرطب البشرة وينعمها.

وصفة الخل لإزالة شعر الجسم

الخل مسئول عن تنظيف وتعقيم البشرة بعد إزالة الشعر ، بالإضافة إلى أنه يعمل على قفل مسام الجلد الأمر الذي يساعد على عدم ظهور الشعر مرة أخرى،

، بالإضافة إلى أنه يعمل على قفل مسام الجلد الأمر الذي يساعد على عدم ظهور الشعر مرة أخرى، هذه الوصفة لا تحتاج إلى مكونات متعددة وإنما تحتاج إلى الخل وقطعة صغيرة من القطن.