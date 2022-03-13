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يعد الحواوشي الاسكندراني من الوجبات الشعبية التي يفضلها الكثير من المصريين، حيث أنها انتشرت بشكل واسع، ويتم تحضيرها من خلال الخبز الذي يتم حشوه باللحم المتبل، وهناك طرق عديدة من أجل صناعة الحواوشي، ولكن الطريقة الاسكندرانية هي الأساس في هذه الوجبة المتميزة، لنتعرف علي مقاديرها سويا من خلال موقعنا ثقفني في السطور القادمة . طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني المقادير: ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزيت.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف كيلو من البصل المفروم ناعمًا.

ثلاث ثمرات متوسطة الحجم من الفلفل الأخضر يتم فرمه بشكل ناعم.

حبة فلفل حار مفرومة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة أو من بهارات الحواوشي.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير الحواوشي الاسكندراني يتم أحضار وعاء يوضع فيه كل من السكر والخميرة وربع الكوب من الماء، مع التقليب بشكل جيد. ثم يتم تركها في مكان مظلم ودافئ وذلك لمدة ربع ساعة. في آناء آخر يتم وضع كل من الدقيق واللبن البودرة والزيت مع خلطهم بشكل جيد. ثم يتم إضافة خليط الخميرة مع إضافة الماء بشكل تدريجي حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة وطرية. يتم تغطية الوعاء بقطعة قماش نظيفة أو فوطة، ونتركه في مكان دافئ، وذلك لمدة ساعة واحدة فقط. في وعاء كبير يتم وضع كل من البصل واللحم المفروم والفلفل الأخضر والفلفل الحار والفلفل الأسود والملح والبهارات، ويتم العجن جيدًا. يتم تغطية الوعاء وتوضع في الثلاجة لمدة 60 دقيقة. قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية. يتم تقسيم العجين واللحم إلى كرات، ثم يتم فرد الكرة الأولى من العجين وتفرد كرة اللحم فوقها، يتم فرد الكرة الثانية من العجين. ثم يتم وضعها فوق اللحم. ثم يتم غلق الأطراف من خلال الشوكة أو استخدام طريقة الضفيرة. يتم تكرار هذه الخطوات مع باقي الكمية من اللحم والعجين. عند الانتهاء من الكمية يتم دهن الوجه بالزبد ورص الأرغفة في صينية مدهونة بالزيت. توضع الصينية في الفرن لمدة تتراوح ما بين 25 إلى 30 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني زي المحالات بأقل تكلفة بمكونات في مطبخك - ثقفني

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