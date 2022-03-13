طريقة عمل البيض بالطماطم .. طبق لذيذ للفطار

يعد طبق البيض بالطماطم من الأطباق اللذيذة على وجبة الإفطار وذو فوائد صحية لكل من الكبار والصغار حيث يحتوي البيض على الكالسيوم والبروتين الحيواني، وكذلك يتميز بسهولة تحضيره خلال فترة قصيرة وخطوات بسيطة على طريقة أشهر المطاعم خاصة التي تقدم الأكلات التركية لأن الوصفة مأخوذة من المطبخ التركي، فيما يلي إليكم وصفة البيض والطماطم بالمكونات وخطوات التحضير.

مكونات عمل البيض بالطماطم

في الصباح تحتاجون إلى إعداد أطباق مختلفة على مائدة الإفطار لتشجيع أطفالكم على تناول هذه الوجبة الأساسية والهامة لأجسامهم ، ولذلك عليكم تحضير البيض بالطماطم فهو لا يحتاج إلى مكونات كثيرة فقط عليك تجهيز ما يلي:

خمس بيضات.

ثمرتان من الطماطم المفرومة.

بصلة مفرومة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ثمرة من الفلفل الرومي الأخضر المفروم.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة الحارة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

خطوات عمل البيض بالطماطم

بالتأكيد تعتبر المكونات السابقة متوفرة في كل منزل ويمكن استخدامها لعمل البيض بالطماطم، وهو طبق مشهور في تركيا ولكن انتقل إلى جميع الدول وللحصول على هذه الوصفة على طريقة المطبخ التركي اتبعي الخطوات التالية: