طريقة عمل البيض بالطماطم .. طبق لذيذ للفطار

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يعد طبق البيض بالطماطم من الأطباق اللذيذة على وجبة الإفطار وذو فوائد صحية لكل من الكبار والصغار حيث يحتوي البيض على الكالسيوم والبروتين الحيواني، وكذلك يتميز بسهولة تحضيره خلال فترة قصيرة وخطوات بسيطة على طريقة أشهر المطاعم خاصة التي تقدم الأكلات التركية لأن الوصفة مأخوذة من المطبخ التركي، فيما يلي إليكم وصفة البيض والطماطم بالمكونات وخطوات التحضير.
مكونات عمل البيض بالطماطم
في الصباح تحتاجون إلى إعداد أطباق مختلفة على مائدة الإفطار لتشجيع أطفالكم على تناول هذه الوجبة الأساسية والهامة لأجسامهم ، ولذلك عليكم تحضير البيض بالطماطم فهو لا يحتاج إلى مكونات كثيرة فقط عليك تجهيز ما يلي:
- خمس بيضات.
- ثمرتان من الطماطم المفرومة.
- بصلة مفرومة.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- ثمرة من الفلفل الرومي الأخضر المفروم.
- ملعقة كبيرة زيت.
- ملعقة كبيرة من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من الشطة الحارة.
- ربع ملعقة من الفلفل الأسود.
خطوات عمل البيض بالطماطم
بالتأكيد تعتبر المكونات السابقة متوفرة في كل منزل ويمكن استخدامها لعمل البيض بالطماطم، وهو طبق مشهور في تركيا ولكن انتقل إلى جميع الدول وللحصول على هذه الوصفة على طريقة المطبخ التركي اتبعي الخطوات التالية:
- في مقلاة واسعة نضع الزيت النباتي ثم الزبدة ونرفعها على نار ذات درجة حرارة متوسطة حتى يحمى الزيت وتذوب الزبدة.
- نقطع البصل إلى قطع صغيرة أو يكون مفروم أفضل ونضعه في الزيت ونقلب حتى يذبل ويتغير لونه.
- نقطع الطماطم أيضاً إلى قطع صغيرة جدا وكذلك الفلفل الرومي، ونضيفهم إلى البصل ونستمر في تقليب المكونات.
- نغطي المقلاة ونتركها على نار ذات درجة حرارة خفيفة حتى ينضج الخليط بالكامل.
- نضيف البيض ثم الملح والفلفل الأسود والشطة الحارة ونقلب التوابل حتى يتنكه البيض.
- نترك طبق البيض على النار في درجة حرارة هادئة ونقلب بين الحبيب والآخر حتى نلاحظ نضج البيض بالكامل.
- قدمي البيض بالطماطم وهو ساخن في وجبة الإفطار.
- يمكن تقديم البيض بجانب الخبز البلدي والسلطة الخضراء.
- يمكن إضافة المزيد من التوابل أو الخضروات مع الفلفل والبصل لإعطاء الوصفة مذاق أفضل.
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