اصنعي بنفسك الكنافة بالتمر بطعم أحلى من الجاهزة

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الكنافة بالتمر ، من الحلويات الجميلة التي لها مذاق رائع جداً، وتعتبر من أكثر الحلويات التي تلقى إقبالاً كثيراً من كثير من الأشخاص، وتعد الكنافة من أكثر الحلويات التي يمكن تحضير العديد من الأطباق المختلفة منها مثل أصابع الكنافة أو الجلاش المحشي بالكنافة والكنافة بالقشطة، فهي أطباق شهية ولذيذة ومعظمها يقدم في شهر رمضان الكريم أثناء الصيام، أو يمكن تقديمها في الأيام العادية بجانب المشروبات الساخنة مثل الشاي أو القهوة، فهي أطباق رائعة وشهية تحضر بكل سهولة بالمنزل بدلاً من شراء أطباق الحلويات الجاهزة فهي توفر لنا الكثير من المال، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا طريقة عمل الكنافة بالتمر بخطوات سهلة جداً وبسيطة داخل المنزل.
مكونات عمل الكنافة بالتمر بالمنزل
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكنافة وهى كما يلى:-
- نصف كيلو كنافة.
- كوب سمنة ذائب.
- نصف كوب سكر ناعم.
مكونات الحشوة
- ربع كيلو تمر بدون نوى.
- نصف ملعقة صغيرة قرفة.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة.
- ربع كوب سوداني محمص.
- نصف كوب شربات ثقيل بارد.
مقادير الشربات
- 3 أكواب سكر خشن.
- كوب ونصف ماء.
- نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الكنافة بالتمر بطريقة سهلة وبسيطة وهى كما يلى:-
- نحضر وعاء كبير وواسع ونقوم بتفتيت وتقطيع الكنافة إلى شعيرات رفيعة وقصيرة جداً وناعمة.
- ثم تضاف السمنة الذائبة والسكر البودرة على الكنافة ونبدأ بفركهم بين اليدين جيداً مع بعض.
- نستمر في خلط الكنافة باليد حتى تتشرب الكنافة السمنة والسكر تماماً.
طريقة تحضير الحشوة
- نقوم بتجهيز الحشوة وذلك بوضع مقلاة على النار ونضع بها ملعقتين من الزبدة ونتركها حتى تذوب تماماً.
- ثم يضاف التمر ويخلط مع الزبدة ثم نضع معهم نصف ملعقة القرفة وربع كوب الفول السوداني المحمص ونقلبهم مع بعض جيداً.
- ثم يضاف ربع كوب الشربات الثقيل ونقلب المكونات مع بعض جيداً حتى تتماسك الحشوة مع بعضها البعض.
- بعد ذلك نحضر صينية بحافة قصيرة وندهنها بقليل من السمنة ثم تفرد نصف كمية الكنافة بحيث تغطى قاع الصينية.
- ثم نوزع فوقها الحشوة بشكل متساوي ثم نفرد عليها باقي كمية الكنافة المتبقية بحيث تغطى سطح الصينية تماماً.
- نضغط عليها باليدين أو باستخدام صينية أخرى بمقاس أصغر حتى تتماسك جيداً.
- ثم توضع في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الشبكي الأوسط، ثم نتركها لمدة 20 إلي 25 دقيقة حتى تتحمر من الجهتين وتصبح ذهبية اللون.
- تخرج من الفرن وتسقى بالشربات الثقيل البارد وتغطى وتترك حتى تتشرب الشربات لمدة 5 دقائق ثم تقلب على الجهة الأخرى.
- تترك حتى تبرد تماماً ثم نخرجها من الصينية وتقطع على شكل مثلثات أو مربعات وتقدم بألف هنا وشفاء
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