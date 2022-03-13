اصنعي بنفسك الكنافة بالتمر بطعم أحلى من الجاهزة

الكنافة بالتمر ، من الحلويات الجميلة التي لها مذاق رائع جداً، وتعتبر من أكثر الحلويات التي تلقى إقبالاً كثيراً من كثير من الأشخاص، وتعد الكنافة من أكثر الحلويات التي يمكن تحضير العديد من الأطباق المختلفة منها مثل أصابع الكنافة أو الجلاش المحشي بالكنافة والكنافة بالقشطة، فهي أطباق شهية ولذيذة ومعظمها يقدم في شهر رمضان الكريم أثناء الصيام، أو يمكن تقديمها في الأيام العادية بجانب المشروبات الساخنة مثل الشاي أو القهوة، فهي أطباق رائعة وشهية تحضر بكل سهولة بالمنزل بدلاً من شراء أطباق الحلويات الجاهزة فهي توفر لنا الكثير من المال، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا طريقة عمل الكنافة بالتمر بخطوات سهلة جداً وبسيطة داخل المنزل.

مكونات عمل الكنافة بالتمر بالمنزل

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكنافة وهى كما يلى:-

نصف كيلو كنافة.

كوب سمنة ذائب.

نصف كوب سكر ناعم.

مكونات الحشوة

ربع كيلو تمر بدون نوى.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ربع كوب سوداني محمص.

نصف كوب شربات ثقيل بارد.

مقادير الشربات

3 أكواب سكر خشن.

كوب ونصف ماء.

نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكنافة بالتمر بطريقة سهلة وبسيطة وهى كما يلى:-

نحضر وعاء كبير وواسع ونقوم بتفتيت وتقطيع الكنافة إلى شعيرات رفيعة وقصيرة جداً وناعمة. ثم تضاف السمنة الذائبة والسكر البودرة على الكنافة ونبدأ بفركهم بين اليدين جيداً مع بعض. نستمر في خلط الكنافة باليد حتى تتشرب الكنافة السمنة والسكر تماماً.

طريقة تحضير الحشوة