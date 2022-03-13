نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري الكيك السادة علي الإفطار لأطفالك في المنزل بقوام هش في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الكيك السادة ، من أشهي وألذ أنواع الكيك الذي يتمتع بطعم لذيذ وقوام هش جداً، وهو يتميز بسهولة وسرعة تحضيره، لأنه لا يأخذ وقتاً طويلاً عند إعداده، وله مكونات بسيطة في متناول الجميع، وهو يعتبر كيك اقتصادي بسيط وسهل، ويقبل علي تناوله الكثير من الكبار والصغار علي الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب الساخن، له فوائد كثيرة وعديدة جداً، لأنه يحتوي علي البيض والحليب وهي مكونات غنية بالكالسيوم والفيتامينات اللازمة للجسم، ويحتوي أيضاً علي مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية، تبحث دائماً السيدات والأمهات علي أبسط وأسهل أنواع الكيك وأقلها تكلفة، لإعدادها لأطفالها في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج بثمن غالي ولضمان صحة أفراد أسرتها، وهو كيك يتمتع بمذاق لذيذ وقوام هش مثل القطن، لذلك سوف نقدم لكم مشاهدينا الكرام من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل الكيك السادة في المنزل بكل بساطة.

مكونات عمل الكيك السادة

تحتوي هذه الكيكة علي مقادير بسيطة في متناول الجميع وهي كالتالي:-

كوب ونصف من الحليب.

مقدار كوب من السكر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كيس من الكيك شيف.

3 بيضات.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة خطوات تحضير الكيك السادة في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار بولة عميقة، ونضع بها البيض وعصيرة لليمونة والفانيليا، ويتم خفقهم جيداً بواسطة المضرب اليدوي. ثم نضيف عليهم السكر والحليب مع الاستمرار في الخفق، حتي يمتزج الخليط ويصبح كثيف. بعد ذلك نضع الدقيق مع الكيك شيف بالتدريج، ويتم الخفق حتي نحصل علي خليط متجانس. ثم نحضر قالب الكيك ويتم دهنه بقليل من الزيت، ويرش بقليل من الدقيق ويتم صب الخليط فيه. بعد ذلك ندخله فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 250 مئوية، في رف أوسط لمدة 30 دقيقة حتي تنضج تماماً. ثم نخرجها من الفرن ونركها جانباً حتي تبرد تماماً، ثم تقطع ويتم تقديمها مع الحليب أو الشاي الساخن علي الإفطار بألف صحة وعافية.

أسرار نجاح الكيك

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لنجاح الكيك وهي كالاتي:-

تسخين الفرن قبل الخبز فيها بحوالي ربع ساعة.

استخدمي ميزان لقياس المكونات واحرصي أن يكون دقيقاً.

يجب أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة.

التأكد من صلاحية الخميرة قبل استخدامها.

يجب تثبيت رف الفرن الشبكي في وضعية مناسبة.

كيكة التفاح مع الطبقات المقرمشة

هيا بنا نتعرف علي طريقة عمل هذه الكعكة اللذيذة والشهية وهي كما يلي:-

نقوم أولاً بإحضار العجان الكهربائي، ونضع به كوب ونصف من السكر مع كوب من الزبدة، ونقوم بخفقهم جيداً. ثم ونضع 2 بيضة واحدة تلو الأخرى حتي يتجانس الخليط، ثم نضيف معلقة من الفانيليا ونضع 3 أكواب من الدقيق، بالتدريج مع 3 ملاعق بكينج بودر. بعد ذلك نضيف كوب من الحليب، مع التقليب والخفق حتي يصبح الخليط ثقيل ومتجانس. ثم بعد ذلك نضع مكعبات التفاح، مع التقليب الجيد، حتي تتجانس المكونات جميعاً. يتم وضع الخليط في صينية مدهونة بقليل من الزبدة، ويوضع في فرن مسخن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة ساعة حتي تنضج تماماً. نقوم بعد كدة بتحضير الطبقة المقرمشة، وهي خلط سكر مع دقيق مع زبدة، ثم يفرك الخليط باليد. عندما تنضج الكيكة نضع عليها الطبقة المقرمشة، مع رش الوجه بالسكر البودرة، وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالتوفي

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير هذه الكيكة الشهية وهي كالاتي:-

نقوم بصف 2 بكيت بسكويت شاي في صينية، وبالفرشاة نمسح الوجه بالحليب السائل، ليعطيه طراوة.

ثم ندهن البسكويت بالتوفي الجاهز، ونصف فوقه طبقة أخرى من البسكويت، ونمسح الوجه أيضاً بالحليب.

وهكذا إلي أن ننتهي ونغطي الوجه بالكريمة، وفوقها طبقة توفي ونتركها تبر،د ساعة أو ساعتين في الثلاجة، ثم تقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة

سوف نتعرف علي خطوات تحضير كيكة الزبادي الهشة في المنزل وهي كما يلي:-