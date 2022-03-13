نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد النهاردة مش هتشتري كريب جاهز تاني.. طريقة عمل عجينة الكريب بمكونات في مطبخك وأحلى وأوفر من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة الكريب من الموضوعات الأكثر بحثًا في محركات البحث وخاصة لأنه من الأكلات سهلة التحضير، كما أنه يمكن تحضيره كحلو أو حادق ويمكن إضافة مختلف أنواع الخضروات واللحوم إليه، ويمكن تحضير عجينة الكريب بخطوات سريعة وبسيطة، لذلك سنتعرف من خلال موقعنا ثقفني علي طريقة عمل عجينة الكريب في السطور التالية. طريقة عمل عجينة الكريب مقادير عجينة الكريب كوب من الدقيق الأبيض.

ثلاثة ملاعق من الزبدة الذائبة.

كوب من الحليب.

نصف ملعقة من الفانيلا السائلة.

عدد حبتان بيض.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة التحضير يتم خلط البيض مع الحليب داخل الخلاط الكهربائي.

يتم أثناء الخلط كل من السكر والفانيلا.

يوضع الخليط في قدر عميق ويتم إضافة الزبدة مع تقليب الخليط باستمرار.

يضاف الدقيق تدريجيًا والتقليب المستمر حتى تجانس المكونات جيدًا.

يوضع الخليط بالثلاجة لنصف ساعة.

يتم دهن مقلاة من النوع غير اللاصق بالزبدة.

نوزع على المقلاة جزء من العجينة.

ننتظر حتى يتحول لون العجينة إلى الذهبي ثم نقلبها على الناحية الأخرى.

نكرر العملية مع بقية كمية العجين حتى الانتهاء منها.

طريقه عمل عجينة الكريب بالنوتيلا مقادير الكريب بالنوتيلا كوب نوتيلا.

شرائح فراولة.

قطع موز. طريقة التحضير بعد تحضير عجينة الكريب كما الطريقة السابقة يتم دهن العجينة بالنوتيلا.

نضيف للعجينة شرائح الفراولة وقطع الموز.

يتم طي الكريب بالطريقة المفضلة. تزيين الكريب يمكن استخدام نوع الصوص المفضل مثل صوص الشيكولاتة، مع إضافة السكر المطحون. طريقة عمل الكريب المقرمش كوب من الدقيق المنخول.

كوب من اللبن (الحليب).

كوب من الماء.

2 ملعقة نشا.

ملعقة كبيرة من الزيت.

بيضة.

ملح.

فلفل. طريقة التحضير يتم خلط المقادير جميعها معًا وتركها لمدة بين ربع إلى نصف ساعة.

يتم تسخين مقلاة كبيرة من النوع غير اللاصق ودهنها بقليل من الزبدة أو الزيت حسب الرغبة.

يتم غرف مقدار مغرفة (كبشة) وتوزع بالمقلاة جيدًا من خلال تحريكها دائريًا.

تترك على النار حتى النضج وتقلب على الوجه الأخر.

طريقة الكريب باللحم المفروم

المقادير

عجينة كريب جاهزة أو محضرة بالمنزل.

كيلو جرام من اللحم المفروم.

4 بصلات مفرومين.

كوب مشروم.

4 ملاعق زيت كبيرة.

كسبره ناعمة مفرومة.

ملح.

فلفل أسود. طريقة التحضير نسخن الزيت بالمقلاة ونضيف له البصل ونقلبه ليصبح ذهبي اللون.

نضيف المشروم ونقلبه ونضيف اللحم المفروم ونقلب المكونات حتى تنضج اللحمة.

يتم حشو قطع الكريب وحشوها بمقدار مناسب من اللحم المفروم.

نضع قطع الكريب المحشوة في صينية خبز وندخلها الفرن لتأخذ لون ذهبي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد النهاردة مش هتشتري كريب جاهز تاني.. طريقة عمل عجينة الكريب بمكونات في مطبخك وأحلى وأوفر من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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