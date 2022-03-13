نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرنبيط المقلي الكرسبي.. وصفة رائعة لطعم مقرمش ولا في الأحلام.. لن يشكو الأطفال من القرنبيط بعد اليوم في المقال التالي
القرنبيط المقلي الكرسبي، العديد من الأشخاص لا يدرك أهمية القرنبيط بالنسبة لجسم الإنسان والفوائد العديدة التي يحتوي عليها، لذا اليوم وجدنا أنه لابد من ذكر طريقة سهلة وبسيطة تجعل كل ست بيت تقوم بإعداد القرنبيط لأطفالها ولأسرتها بشكل شهي ولذيذ ومن أجل أن تتمكن من التغيير في الوجبات التي يتم تقديمها.
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مكونات عمل القرنبيط المقلي
- احضار ثمرة واحدة من القرنبيط.
- إحضار ملعقة واحدة من الكمون.
- إحضار ملعقة واحدة من الملح.
تحضير مزيج الدقيق
- إحضار 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- عدد أربعة بيض ولابد من أن يكون مخفوق جيدا.
- إحضار كوب ونصف من الحليب.
- ملعقة واحدة من الملح.
- ملعقة واحدة من الكمون.
- ملعقة واحدة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبير من النشا.
- ملعقة كبيرة من الفلفل ولابد من أن يكون حار.
- نضيف فيما بعد حوالي ربع ملعقة من الشطة.
طريقة التحضير
اذا اردت ان تحظى بالقرنبيط المقلي والمقرمش بشكل جيد عليك أن تتبع هذه الخطوات:-
- عليك القيام بوضع الدقيق في طبق واسع ومن ثم إضافة إليه كلا من الملح والفلفل الأسود والكمون، وكذلك النشا والفلفل الأحمر.
- بعد ذلك نضع البيض على المكونات السابقة بشكل تدريجي، والاستمرار في خلط المكونات جيدا.
- احضري إناء واسع وضعي فيه كمية مناسبة من الماء، ومن ضعي فيه كلا من الملح والكمون وانزلي بالقرنبيط حتى يتم سلقه جيدا.
- احضري مقلاة وضعي فيها الزيت حتى يغلي.
- أخرجي القرنبيط من الماء ويتم تصفيته جيدا ونضعه في الخلطة المكونة من الدقيق والقيام بتقليبها جيدا.
- اضيفي القرنبيط الى الزيت الساخن وانتظري حتى يبدأ يحمر جيدا.
- يتم تقليب القرنبيط على كافة الاتجاهات حتى يحمر ومن ثم يتم إخراجها من الزيت وتصفيتها جيدا، ووضعها في طبق تقديم.
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