القرنبيط المقلي الكرسبي.. وصفة رائعة لطعم مقرمش ولا في الأحلام.. لن يشكو الأطفال من القرنبيط بعد اليوم

القرنبيط المقلي الكرسبي، العديد من الأشخاص لا يدرك أهمية القرنبيط بالنسبة لجسم الإنسان والفوائد العديدة التي يحتوي عليها، لذا اليوم وجدنا أنه لابد من ذكر طريقة سهلة وبسيطة تجعل كل ست بيت تقوم بإعداد القرنبيط لأطفالها ولأسرتها بشكل شهي ولذيذ ومن أجل أن تتمكن من التغيير في الوجبات التي يتم تقديمها.

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مكونات عمل القرنبيط المقلي

احضار ثمرة واحدة من القرنبيط.

إحضار ملعقة واحدة من الكمون.

إحضار ملعقة واحدة من الملح.

تحضير مزيج الدقيق

إحضار 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

عدد أربعة بيض ولابد من أن يكون مخفوق جيدا.

إحضار كوب ونصف من الحليب.

ملعقة واحدة من الملح.

ملعقة واحدة من الكمون.

ملعقة واحدة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبير من النشا.

ملعقة كبيرة من الفلفل ولابد من أن يكون حار.

نضيف فيما بعد حوالي ربع ملعقة من الشطة.

طريقة التحضير

اذا اردت ان تحظى بالقرنبيط المقلي والمقرمش بشكل جيد عليك أن تتبع هذه الخطوات:-