نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلى التشوروز الأسباني بالوصفة الأصلية في المقال التالي

تعد حلى التشوروز من ألذ أنواع الحلوى وهي وصفة أسبانية الأصل وتتميز بطعمها الرائع ونكهتها المميزة وقوامها الذي يذوب في الفم رغم أنها مقرمشة من الخارج كما يتم إذافة صوص الشوكولاتة المميز، تابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة وخطوات تحضير تلك الحلوى الشهية في المنزل. حلى التشوروز المقادير اللازمة لتحضير الطبق: كوب من الماء

كوب من الدقيق أبيض متعدد الاستعمال.

خمس ملاعق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة والغير مالحة.

بيضتان كبيرتان في الحجم.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. مقادير الصوص: مائة جرام من الشوكولاته الداكنة الخام.

ملعقة كبيرة من الزبدة الغير مالحة.

نصف كوب من اللبن السائل.

سكر بودرة للتزيين. خطوات تحضير حلى التشوروز: في وعاء ضعي الماء وأضيفي إليه السكر. تضاف الزبدة ثم توضع المكونات على نار متوسطة حتى يغلي الماء. ارفعي الماء من على النار. ينخل الدقيق لإزالة أي شوائب أو مواد متكتلة. يضاف الدقيق إلى خليط الماء والسكر والزبدة بالتدريج مع التقليب المستمر. قلبي لمدة دقيقتان واعجني المكونات جيداً حتى تتشكل عجينة طرية ملساء وناعمة. اتركي العجينة تبرد بعض الوقت حتى يسهل تشكيلها. أضيفي الفانيليا ثم أضيفي البيض بالتدريج مع الخلط بعد كل بيضة حتى تمتزج مع العجينة. اتركي العجينة ترتاح قليلاً لحين تحضير الصوص. في وعاء على حمام مائي قومي بإذابة قطع الشوكولاتة. أضيفي الزبدة وقلبي حتى تختلطا معاً. في وعاء قومي بتسخين اللبن السائل على النار حتى يصبح دافيء أو ساخن. أضيفي الشوكولاتة المذابة مع الزبدة وقلبي حتى يتشكل خليط متجانس. بعد أن يتشكل الصوص ارفعيه من على النار واتركيه يبرد. ضعي العجينة في كيس الحلواني وضعي المبسم المناسب لبلح الشام. سخني كمية غزيرة من الزيت في مقلاه عميقة على النار. أضغطي على كيس الحلواني لإخراج أصابع العجين حتى يكون طولها مناسب. اتركي الحلوى تنضج على النار حتى تصبح ذهبية من كل الجهات. توضع في طبق التقديم وتزين بالسكر البودر وتقدم مع صوص الشوكولاتة. عمر شويل - جدة حلى التشوروز الأسباني بالوصفة الأصلية - ثقفني

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