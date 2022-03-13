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طريقة عمل إكلير الشوكولاتة، الإكلير من أحد المعجنات الشهية التي تدخل في بند الحلويات، وذلك لأنها تحتوي على الكاسترد في الحشو الخاص بها، وتزين من الخارج بصوص الشكولاتة، لذلك نجد العديد من الأطفال يرغبون في تناولها باستمرار، وهذا لأنها هشة وخفيفة للغاية على المعدة، وقررنا أن نوضح لكم طريقة عمل إكلير الشكولاتة. طريقة إعداد بسكويت الشوفان بالعسل.. غني بكنوز الفوائد الصحية ومشبع لفترات طويلة مقادير إكلير الشوكولاتة حيث أنه أول خطوة هي أنه عليك إحضار كوب واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

إحضار كوب واحد من الماء ولابد من أن يكون دافئ.

إحضار ربع كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

إحضار ربع ملعقة صغيرة من الملح.

إحضار 3 بيضات. مقادير إعداد الكاسترد عليك إحضار ملعقتان من الكاسترد.

إحضار كوب واحد من السكر.

إحضار مقدار ربع كأس من السكر الأبيض.

ملعقة من الفانيليا.

شكولاتة. طريقة تحضير إكلير الشوكولاتة عليك إحضار وعاء وأضيفي إليه الزبدة والماء والسكر، ونضيف القليل من الملح، ويتم وضع هذه المكونات على النار. نستمر في تقليب هذه المكونات جيدا. بعد ذلك نبدأ بإضافة ملا من الدقيق بشكل تدريجي على هذه المكونات ونستمر في خليها حتى تتكون لدينا عجينة. ننتظر حتى تبرد هذه العجينة، ومن ثم ننزل بالبيض عليها ويتم خلطهم جيدا باستمرار. بعد ذلك يتم تشكيل العجينة، وادخليها الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 180 درجة مئوية. طريقة عمل الكاسترد كما أنه أول خطوة هي القيام بإحضار وعاء. كما أنه فيما بعد نضيف فيه كلا من اللبن والكاسترد والسكر، وملعقة من الفانيليا، ونستمر في التقليب. نرفع المكونات على النار حتى يصبح الخليط سميك. طريقة الحشو عليك القيام بإحضار الحشوة ومن ثم فتح الأكلات بحذر. ثم بعد ذلك نقوم بإدخال الكاسترد داخل الاكلير وننزل بصوص الشوكولاتة على الاكلير من أعلى. عمر شويل - جدة طريقة عمل إكلير الشوكولاتة بحشوة الكاستر الأسطوري.. أطعم وأشهر الحلويات الغربية - ثقفني

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