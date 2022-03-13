طريقة إعداد بسكويت الشوفان بالعسل.. غني بكنوز الفوائد الصحية ومشبع لفترات طويلة

طريقة إعداد بسكويت الشوفان بالعسل، بسكويت الشوفان بالعسل يتصدر أولى صفحات البحث، وذلك بس الإقبال الكبير عليه من قبل محبي هذا البسكويت، والجميع يريد أن يصل إلى طريقة اعداده بشكل سهل ودقيق مثل الجاهز، وهذا ما سنقوم بإيضاحه في السطور القادمة.

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مقادير بسكويت الشوفان بالعسل

عليك إحضار الآتي من أجل أن تتمكن من ضبط مقادير البسكويت:

حيث أنه أول خطوة هي أن تقوم بإحضار ثلاث ملاعق ذات حجم كبير من الزبدة.

إحضار نصف كوب كبير من السكر.

إحضار ربع كوب من عسل النحل.

إحضار عدد بيضة واحدة.

إحضار ملعقة واحدة من الماء.

نصف كوب من الدقيق.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من البيكنج صودا.

كوب ونصف من الشوفان المطحون.

ملعقتان من الشوكولاتة.

طريقة تحضير بسكويت الشوفان بالعسل

كل ما عليك فعله هو القيام باتباع هذه الإرشادات:

عليك القيام بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة تصل إلى 180 درجة مئوية. القيام بإحضار إناء ونضع فيه السكر والعسل والزبدة، ومن ثم نضيف كلا من الماء وكذلك البيض. نخلط الدقيق مع الشوفان مع البيكنج بودر، ومن ثم يتم خلطهم جيدا مع بعضهم البعض. التأكد من أن هذه المكونات امتزجت ببعضها جيدا. إحضار صينية والقيام بدهنها ببعض المكعبات من الزبدة. تشكيل البسكويت ورصيه بالترتيب في الصينية، وادخليه الفرن لمدة ربع ساعة. يتم إخراج الصينية من الفرن ووضع البسكويت حتى يبرد ومن ثم تقديمه.

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