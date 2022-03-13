محشي ورق العنب.. مقادير الحشو وكيفية لف المحشي بالكمية المناسبة

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محشي ورق العنب، العديد من النساء المبتدئين الذين يكونون لأول مرة يقومون بعمل ورق العنب يواجهون مشكلة في لف ورق العنب، لذا قررنا أن نذكر لهم بعض الطرق التي تسهل عليهم عملية لف ورق العنب، حيث أن ورق العنب من أكثر الوجبات الشهية والتي تمتاز بطعمها اللذيذ المحبب لدى الكثيرين، وفضلا عن ذلك قررنا أن نوضح لكم مكونات الحشو الخاصة بورق العنب، وذلك يمكنك الاطلاع عليه في السطور التالية.
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الحشوة الخاصة بمحشي ورق العنب
أن الحشوة الخاصة بورق العنب مبروكة حسب رغبة كل شخص، حيث اننا نجد أشخاص يقومون باستخدام الآتي من أجل الحشو:
- استخدام الأرز كحشو أساسي للعديد من أنواع المحاشي سواء كان ورق العنب والكرنب.
- كما أن البعض الآخر يقوم بحشو ورق العنب باللحمة المفرومة.
مكونات حشو ورق العنب
- إحضار كمية مناسبة من ورق العنب.
- إحضار كوبان من الأرز الأبيض المغسول والمنقوع في ماء.
- إحضار حبة واحدة من البصل المقطع.
- حزمة من البقدونس.
- حزمة من الشبت.
- حزمة من الكزبرة الخضراء.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الكمون.
- ملعقة من السبع بهارات.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الثوم والخل.
- كوبان من عصير الطماطم.
طريقة لف محشي ورق العنب
- عليك أولا القيام بسلق ورق العنب جيدا، ومن ثم التوجه الى تقطيع ورق العنب على هيئة قطع ذات حجم متوسط.
- فصل ورق العنب عن بعضها البعض.
- اختيار الاتجاه الأكثر نعومة ليكون هو ناحية الأسفل، و الجهة الخشنة تكون هي الأنسب لوضع الحشوة.
- عليك قبل كل شيء أن تتخلص من أي زوائد في ورق العنب مثل إزالة رأس كل ورقة.
- القيام باستخدام الملعقة وتوضع كمية قليلة من حشو ورق العنب على الورقة، من ثم البدء في لف الورقة وطي الجزء الأسفل على الحشوة، والاهتمام بالتقفيل الجيد.
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