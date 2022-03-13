طريقة تحضير سلطة الكبدة الحريفة الرائعة بالمقادير والتوابل التفصيلية

طريقة تحضير سلطة الكبدة الحريفة، تعد الكبدة من أهم الأطعمة الغنية جدا بالحديد، وتحتوي على نسبة عالية منه، كما أنها تمتاز بمذاقها الطيب والشهي، ويمكن تقديمها بجانب العديد من الأطعمة والوجبات المتنوعة، فضلا عن إعدادها بطرق شهية، واليوم سنتناول طريقة مختلفة من طرق تحضير سلطة الكبدة، واليكم الشرح التفصيلي لإعداد سلطة الكبدة.

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مكونات عمل سلطة الكبدة

عليك القيام بإحضار هذه المكونات جيدا، وذلك على هذا النحو:

إحضار نصف كيلو من الكبدة والقيام بتقطيعها على هيئة مكعبات صغيرة الحجم.

إحضار حبة واحدة من البصل المفروم.

إحضار 2 فصوص من الثوم المفروم.

إحضار كوب كبير من عصير الطماطم.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة من الكمون.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

شوربة لسان العصفور.

مقدار مناسب من الزيت.

طريقة عمل سلطة الكبدة بلسان العصفور