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طريقة تحضير طاجن السيفود بالكريمة، يعتبر طاجن الفواكه البحرية أو ما يعرف بطاجن السي فود من أكثر الطواجن المفيدة للجسم. لما يحتويه من قيمة غذائية عالية وذلك يرجع لوجود مجموعة من الأصناف البحرية الهامة مثل الجمبري والكالميري وسمك الفيلية وكل صنف منهم يحتوى علي قيمة غذائية عالية. ففي هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة عمل طاجن السي فود بالكريمة بأسهل الطرق وأبسط المقادير… طريقة تحضير طاجن السيفود بالكريمة مكونات طاجن السيفود بالكريمة معلقتين من الثوم المفروم. نصف كيلو من الكريمة البيضاء. بصلة كبيرة مبشورة. نصف كوب من الشربة. معلقة صغيرة فلفل أسود. نصف كيلو من الجمبري نظيف ومقشر. ثمرة من الفلفل الحار المفروم. نصف كيلو من السمك الفيلية المقطع معلقة صغيرة ملح أبيض. ثمرة من الفلفل الأخضر المفروم. نصف كيلو من الكالاماري المقطع طريقة التحضير نحضر مقلاة تيفال ونضع بها قليل من زيت الزيتون ونحمر الفلفل الحار والفلفل الأخضر والبصل والثوم.

يضاف الجمبري المقشر والكالاماري والسمك الفيليه.

نقوم بتقليب السي فود حتى تتشرب المياه.

يوضع خليط السي فود بالطاجن ونضاف له الكريمة والشوربة.

ندخل الطاجن الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يغلي ثم نهدأ درجة الحرارة ويترك لمدة ربع ساعة.

نقوم بإخراج الطاجن من الفرن ونضيف له جبن الموتزريلا.

ندخل الطاجن مرة أخري للفرن حتى تتحمر الطبقة الخارجية وتذاب الموتزريلا.

ثم يتم تقديمه مع طبق الأرز الصيادية ومجموعه من السلطات الخضراء وسلطه الطحينة وسلطه الباذنجان. طريقة عمل سلطة الطحينة

سلطة الطحينة من أفضل السلطات وأهمها فهي تقدم مع الكثير من المأكولات وعلى رأسها الأسماك والسي فود والمشويات أيضا، لذلك نعرض طريقة تحضيرها. المقادير ربع كيلو طحينة سمسم. ربع معلقة فلفل أسود. عصير ليمونة واحدة. معلقة صغيرة ثوم مفروم. ربع كوب من الماء. كمون وشطة. ربع معلقة ملح. زيت نباتي أو زيت زيتون. خل أبيض ربع كوب. طريقة تحضير سلطة الطحينة نحضر طبق عميق ونضع الطحينة والملح والفلفل الأسود والكمون والشطة.

نضيف الماء والخل بالتدريج مع التقليب حتي نحصل على قوام مناسب.

نضيف الثوم المفروم والزيت النباتي ويقلب جيدا حتي يتجانس الخليط.

تقدم السلطة بعد تزيينها بأوراق البقدونس وبالهنا. عمر شويل - جدة طريقة تحضير طاجن السي فود بالكريمة - ثقفني

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