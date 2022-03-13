أفضل طريقة لعمل المسقعة باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، تعتبر المسقعة من الأكلات الشعبية التي يفضلها الكثير من الفئات، وتعتبر من الأكلات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية نظراً لما تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، ويوجد العديد من الطرق منها، كما يمكن تحضيرها سادة أو يمكن تحضيرها باللحمة المفرومة، واليوم سوف نعرض لكم طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومة بأسهل طريقة في البيت.

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

يبحث الكثير من الأشخاص عن أكلات مختلفة كل يوم، حيث تجد العديد من الأكلات السهلة والبسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهوله ويسر، لذلك يمكنك معرفة طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة من خلال الآتي.

المكونات

كيلو واحد من الباذنجان.

نصف كيلو من الفلفل الأخضر.

مقدار نصف كيلو من اللحم المفروم.

ربع كيلو من الطماطم.

حبتين من البصل المفروم.

ملعقتين من السمن.

رشه من الملح والفلفل الأسود والشطة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومة من خلال الآتي:

نقوم بتقشير الباذنجان وتقطيعه دوائر ثم نضعه في الماء والملح للحفاظ على لونه.

ثم نقوم بتقطيع الفلفل الأخضر على شكل شرائح .

نقوم بتقطيع الطماطم على شكل مكعبات.

طريقة تحضير الصلصة

نأخذ نصف مقدار البصل ونضع ملعقة من السمن، ونحمره جيداً على النار.

نضع بعد ذلك ربع مقدار الفلفل ويتم تقليبه مع البصل جيداً حتى يزبل.

نضع بعد ذلك الطماطم مع الاستمرار في التقليب.

يضاف بعد ذلك الماء وبهارات الملح والفلفل.

تترك هذه المكونات حتى تنضج جيداً.

طريقة تحضير الباذنجان