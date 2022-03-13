نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفراخ المقرمشة الكريسبي على طريقة دجاج كنتاكي بيتي وصحية وكمية وفيرة في المقال التالي
الفراخ المقرمشة الكرسيبي منذ أن تم انطلاقها وهي عشق عند كل من من يتذوقها، ويرغبون في معرفة الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها إعداد هذه الطريقة في مطبخهم، وماهي البهارات المستخدمة لتحضير هذه الوصفة كل هذا سوف نقدمه لكي سيدتي، حتى تتمكنين من تحضير الفراخ المقرمشه الكرسيبي في المنزل بكل سهولة، وكذلك مع ضمان جودتها.
طريقة عمل الفراخ المقرمشة الكرسيبي
بروستد الدجاج المقلي واحدة من أهم الأطباق التي يفصل الجميع تناولها وطلبها من المحلات المتخصصة في تحضيرها، ولكن الآن سوف تقومين بتحضيرها بكل سهولة بعد تقديمنا للخطة السرية.
مقادير عمل الفراخ الكنتاكي
- دجاجة متوسطة الحجم أو صغيرة ومقطعة إلى 8 قطع .
- 1 كوب من الدقيق.
- 3 ملاعق ك نشا.
- ملح، فلفل أسود.
- ملعقة ص من البيكنج بودر.
- بيضتان.
- 1 ملعقة ص ثوم بودر.
- ملعقة ص بصل بودر.
- ½ ملعقة من الزنجبيل المطحون .
- ملعقة واحدة ص من البابريكا.
مكونات تتبيلة الدجاج
- عصير ليمونة كبيرة أو إثنان متوسطة الحجم.
- 2 ملعقة ك خل ابيض.
- ملعقة ك زيت.
- فلفل أسود وملح.
- 2 ملعقة ك من الصلصة الحارة (لمحبي الطعم السبايسي).
طريقة تحضير دجاج كنتاكي
- بحب أن يتم غسل الدجاج جيداً باستخدام الدقيق والملح والخل والليمون، كما يجب التخلص من الدهون الزائدة التي تكون متراكمة عليها، وهناك من يفضل نزع الجلد.
- الآن قومي بخلط جميع مكونات التتبيلة، وقسمها إلى نصفين.
- يؤخذ نص التوابل السابقة وتوضع على الدجاجة حتى يتم تغطيتها بالكامل.
- ضعي الدجاجة ليوم كامل في المبرد.
- تأتي الآن خطوة تجهيز مكونات قلي الدجاج، حيث يتم وضع البيكنج بودر على البيض ويخفق جيداً.
- اخرجي الدجاج من المبرد وضعيه على خليط البيض.
- اخلطي الدقيق مع النشا والتواصل المتبقية والملح في طبق عميق.
- ضعي الدجاج في خليط الدقيق الذي تم تحضيرة.
- هناك من يفضل وضع الدجاج في الثلاجة مرة أخرى وهناك من يفضل أن يتم قلبها بشكل مباشر.
- في زيت غزير ساخن ضعي الفراخ وبعد ذلك قومي بتهدئة النار حتى تنضج بشكلاً جيد، وعندما تصل إلى اللون الذهبي اخرجيها وضعيها على ورق التنشيف.
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