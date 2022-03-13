الفراخ المقرمشة الكريسبي على طريقة دجاج كنتاكي بيتي وصحية وكمية وفيرة

الفراخ المقرمشة الكرسيبي منذ أن تم انطلاقها وهي عشق عند كل من من يتذوقها، ويرغبون في معرفة الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها إعداد هذه الطريقة في مطبخهم، وماهي البهارات المستخدمة لتحضير هذه الوصفة كل هذا سوف نقدمه لكي سيدتي، حتى تتمكنين من تحضير الفراخ المقرمشه الكرسيبي في المنزل بكل سهولة، وكذلك مع ضمان جودتها.

طريقة عمل الفراخ المقرمشة الكرسيبي

بروستد الدجاج المقلي واحدة من أهم الأطباق التي يفصل الجميع تناولها وطلبها من المحلات المتخصصة في تحضيرها، ولكن الآن سوف تقومين بتحضيرها بكل سهولة بعد تقديمنا للخطة السرية.

مقادير عمل الفراخ الكنتاكي

دجاجة متوسطة الحجم أو صغيرة ومقطعة إلى 8 قطع .

1 كوب من الدقيق.

3 ملاعق ك نشا.

ملح، فلفل أسود.

ملعقة ص من البيكنج بودر.

بيضتان.

1 ملعقة ص ثوم بودر.

ملعقة ص بصل بودر.

½ ملعقة من الزنجبيل المطحون .

ملعقة واحدة ص من البابريكا.

مكونات تتبيلة الدجاج

عصير ليمونة كبيرة أو إثنان متوسطة الحجم.

2 ملعقة ك خل ابيض.

ملعقة ك زيت.

فلفل أسود وملح.

2 ملعقة ك من الصلصة الحارة (لمحبي الطعم السبايسي).

طريقة تحضير دجاج كنتاكي