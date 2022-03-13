نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الكشري المصري الرائع من الألف إلى الياء بالوصفة الشعبية من أشهر المطاعم في المقال التالي
طريقة تحضير الكشري المصري الرائع، يعد الكشري هو أشهر الأكلات المصرية وخاصة الشعبية حيث بالتأكيد تم تناوله من قبل جميع المصريين بمختلف طبقاتهم وذلك بسبب مذاق الكشري الرائع لكن الجميع يشكو بسبب اختلاف مذاق الكشري في المنزل عن مذاقه في المطاعم المختلفة حيث أنه يتم استخدام نفس المكونات ولكن يحدث تغيير لذلك في هذا المقال سوف نتحدث عن الطريقة المثالية لصنع الكشري ويكون أفضل من الذي يباع في المطاعم ويكون صحي أكثر بسبب معرفتنا لجودة المكونات التي تم استخدامها على عكس المطاعم.
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مكونات صنع الكشري
تستطيع أن تصنع الكشري بطريقة احترافية دون أن تشتريها من الخارج مرة أخرى أو حتى تصنعه بطريقة فاشلة عليك فقط أن تتبع جميع المكونات التي سوف نذكرها حتى تحضر أفضل وصفة كشري:
- قم بتحضير نصف كيلو من المكرونة السباجيتي.
- ومن المكرونة العادية نصف كيلو أيضا.
- احضر من الطماطم الطازجة 5 ثمرات.
- قم بتحضير بصل وعليك أن تقطعه جيدا.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كيلو من الأرز الأبيض.
- من الكمون نصف ملعقة صغيرة.
- نصف كوب من العدس البني والذي يلقب العدس بجبة.
- شطة حسب الرغبة.
طريقة تحضير الكشري
- عليك أولا أن تحضر وعاء مليء بالماء ثم قم بوضعه على النار.
- قم بإسقاط المكرونة السباجيتي والمكرونة العادية في وعاء الماء واتركه حتى تنضج المكرونة.
- احضر البصل ثم قم بتقطيعه وبعد ذلك قم بوضع وعاء على النار وضع به الزيت.
- قم بإسقاط البصل على الزيت وعليك أن تقلبه جيدا حتى يتغير لونه تماما.
- بعد أن يصبح لونه ذهبي قم بإسقاط صلصة الطماطم واتركها حتى تتخدع.
- ضع الملح والكمون والفلفل الأسود وبعد ذلك قم بإطفاء النار على الصلصة.
- اخرج المكرونة من الماء وصفيها جيدا.
- احضر وعاء وضع به الزيت ثم ضع الشعرية وقلبها جيدا حتى تحمر ثم ضع الأرز والماء ونتركه حتى ينضج.
- احضر طبق ثم قم بإضافة الأرز والمكرونة والصلصة وبذلك تكون انتهت الوصفة.
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