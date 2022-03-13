طريقة ممتازة لتحضير السحلب الشهي.. دينامو التدفئة والطاقة الشتوية

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طريقة ممتازة لتحضير السحلب، السحلب من المشاريب التي له العديد من الفوائد حيث يعمل على إمداد الجسم بالدفء يتم تناوله في فصل الشتاء حتى يعطينا شعور بالدفء، كما أن السحلب من المشاريب المشهورة في مصر ودول الشام كما أيضا مشهور في تركيا، الكثير من يفضل تناول السحلب عن المشاريب الأخرى بسبب مذاقه الرائع كما أن السحلب يمكنك تناوله وهو ساخن وأيضا يمكنك تناوله وهو بارد بالمكسرات وجوز الهند، حيث سنقوم في هذا المقال بكتابة لكم أهمية السحلب وفوائده الصحية، كما أيضا سنقدم لكم مكونات عمل السحلب وأيضا ما هي الطريقة المناسبة لتحضيره.
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فوائد شراب السحلب
- يعمل شراب السحلب على زيادة الوزن للأشخاص الذين يعانون من النحافة.
- عند تناول شراب السحلب يمدك بالاسترخاء وأيضا يساعدك في تحسين مزاجك، كما أيضا يقضي على القلق.
- يعالج التهاب المفاصل وأيضا مشاكل العمود الفقري.
- عند تناول شراب السحلب يساعدك في خفض مستويات ضغط الدم.
- يقلل الإصابة من الروماتيزم وهشاشة العظام وغيرها.
- يساعد في حل مشاكل الرحم ويعمل على وقف النزيف.
- يعمل على تقوية المناعة.
- السحلب مفيد في علاج التهابات المعدة مثل قرحة المعدة التي تصيب الجهاز الهضمي .
- به عنصر الكالسيوم المفيد للأطفال والمرأة الحامل.
طريقة عمل و تحضير السحلب
- كوبان من الحليب مضاف له 6 معالق من السحلب ثم يضاف لهم جوز هند ومكسرات وزبيب.
- يتم إضافة كمية السكر التي تريدها على حسب رغبتك.
- يتم تقليب السحلب ثم وضعه على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام.
- يتم وضع السحلب في اكواب من الزجاج، ثم رش على الوجه مكسرات.
- يمكنك تناول السحلب وهو بارد وأيضا يمكنك تناوله وهو ساخن حتى يمدك بالدفء التي تريده أنت.
- وهكذا قد تم تحضير شراب السحلب في المنزل.
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