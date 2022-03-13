بمنتهى السرعة يمكنك عمل خبز الصاج الرقيق في المنزل بسهولة تامة

عمل خبز الصاج الرقيق في المنزل، يمكن أن نصنع خبز الصاج الذي نقوم بشرائه من الخارج بخطوات بسيطة للغاية، حيث يمكن أن نصنعه بدل أن نشتري أي خبز من الخارج ودون ذلك ستكون المكونات بسيطة في المنزل أي لا نحتاج إلى إحضارها على الإطلاق، لذلك يمكن متابعتنا فيما هو قادم لنتعرف على كيفية عمل خبز الصاج في وقت قليل للغاية، تابعوا هذا الموضوع معنا.

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كيفية عمل خبز الصاج في المنزل

يمكن أن نبدأ في تنفيذ طريقة عمل خبز الصاج في المنزل بسهولة كبيرة عند اتباع جميع الخطوات التي نذكرها بموضوعنا، والتي نتعرف عليها بسهولة بهذا الشكل:

تحضير كوبان من الدقيق.

نصف كوب من الماء.

ملعقة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من الملح.

رشة سكر.

خطوات تحضير خبز الصاج

وحتى نتعرف على الخطوات البسيطة التي تكون بهذا الشكل: