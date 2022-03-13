بمنتهى السرعة يمكنك عمل خبز الصاج الرقيق في المنزل بسهولة تامة

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عمل خبز الصاج الرقيق في المنزل، يمكن أن نصنع خبز الصاج الذي نقوم بشرائه من الخارج بخطوات بسيطة للغاية، حيث يمكن أن نصنعه بدل أن نشتري أي خبز من الخارج ودون ذلك ستكون المكونات بسيطة في المنزل أي لا نحتاج إلى إحضارها على الإطلاق، لذلك يمكن متابعتنا فيما هو قادم لنتعرف على كيفية عمل خبز الصاج في وقت قليل للغاية، تابعوا هذا الموضوع معنا.
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كيفية عمل خبز الصاج في المنزل
يمكن أن نبدأ في تنفيذ طريقة عمل خبز الصاج في المنزل بسهولة كبيرة عند اتباع جميع الخطوات التي نذكرها بموضوعنا، والتي نتعرف عليها بسهولة بهذا الشكل:
- تحضير كوبان من الدقيق.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة من الملح.
- رشة سكر.
خطوات تحضير خبز الصاج
وحتى نتعرف على الخطوات البسيطة التي تكون بهذا الشكل:
- علينا أن نخلط إلى المكونات الجافة مع بعضها البعض وتتكون من الدقيق مع الملح والخميرة والسكر.
- بعد تقليبهم مع بعضهم البعض علينا أن نشكل حفرة في المنتصف حتى نضع بها الماء من الداخل.
- نعجن بشكل جيد حتى تكون العجينة متماسكة ومميزة نقدر على تشكيلها.
- حيث نقسمها على شكل كرات متساوية في الحجم مع وضعها في صينية بعد دهنها بالزيت.
- مع ان نقوم بتغطية العجين بقطعة من القماش على جانب وتركها لفترة تصل حتى ثلاث ساعات.
- علينا أن نقوم بفرد العجين حتى تتشكل على شكل خبز دائري ثم نضعها في المقلاة حتى تنضج.
- بعد ذلك يكون متاح حشيه بكافة الحشوات المتواجدة، فنحن نعلم مدى جودة الخبز السوري في هذا الوقت وأن الجميع يحبه ويحب أن بتناوله بشكل دائم.
- تابعونا لنتعرف على كل الوصفات القادمة بشكل سلس لتنفيذها في المنزل.
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