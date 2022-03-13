طريقة إعداد بروست الدجاج.. المقادير والتوابل بالتفصيل

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طريقة إعداد بروست الدجاج، بروست الدجاج من الأكلات الشهيرة التي تقدم في المطاعم، كما أن له شعبية كبيرة في قلوب الأشخاص، حيث يعتبر بروست الدجاج عبارة عن قطع الفراخ يتم تغليفها بخلطة ثم يتم وضعها في الزيت، حيث أصبح الكثير من ربات المنزل يبحثن حول وصفة تساعدهم في طهي دجاج البروست، حتى يتفادوا شرائها من المطاعم بسبب ظنهم في سوء الزيت المستخدم في طهي البروست، لذلك علينا في هذا المقال أن نقوم بتقديم لكم كيفية عمل بروست الدجاج وما هي الخلطة التي تستخدمها في عمل بروست الدجاج، كما أيضا كيف نقوم بتقديم دجاج البروستد.
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مكونات عمل بروست الدجاج
تكمن حلاوة البروست في نوع التتبيلة التي تم وضع الدجاج بها، لذلك في هذه الفقرة سنقوم بتقديم التتبيلة التي يتم وضع الدجاج بها وأيضا كيف نجعل البروست مقرمش ولذيذ وبمكونات البروست هو:
- عصير 2 حبة ليمون.
- 1 بصلة مبشورة.
- 1 ملعقة صغيرة من الكمون.
- 1 ملعقة كبيرة من الخل.
- 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
- ملح، فلفل وبهارات حسب الرغبة
- بروستد صدور الدجاج، يمكنك استخدام أجزاء الدجاج بأكملها.
طريقة عمل بروست الدجاج
- نقوم بنقع أجزاء الدجاج في خل وليمون وملح وبصل وتوابل في إناء ثم تغطيته ووضعه في الثلاجة لمدة يوم كامل.
- بعد ذلك يمكنك البدء في تحضير الوصفة التي تجعل الدجاج مقرمش يوجد طريقتين، منها تغليف الدجاج بطبقة من البقسماط بس الدجاج البانيه، أو تحضير وصفة يتم تغليف الدجاج بها .
- تغليف الدجاج بالبقسماط طريقة معروفة، لذلك نقدم وصفة عبارة عن خليط يتم وضع الدجاج بها ثم وضعه في الزيت الغزير.
- الخطة عبارة عن دقيق و نشا وزبادي وتوابل وبابريكا، يتم خلط المكونات جيدا ثم وضع الدجاج بها.
- بعد ذلك نقوم بوضع الدجاج في الزيت على نار هادئة حتى ينضج بشكل جيد.
- بعد أن يصبح لونه ذهبي قم بإخراجه وتقديمه بجانب البطاطس المقلية و صوص الكاتشب.
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