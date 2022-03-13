طريقة إعداد بروست الدجاج.. المقادير والتوابل بالتفصيل

طريقة إعداد بروست الدجاج، بروست الدجاج من الأكلات الشهيرة التي تقدم في المطاعم، كما أن له شعبية كبيرة في قلوب الأشخاص، حيث يعتبر بروست الدجاج عبارة عن قطع الفراخ يتم تغليفها بخلطة ثم يتم وضعها في الزيت، حيث أصبح الكثير من ربات المنزل يبحثن حول وصفة تساعدهم في طهي دجاج البروست، حتى يتفادوا شرائها من المطاعم بسبب ظنهم في سوء الزيت المستخدم في طهي البروست، لذلك علينا في هذا المقال أن نقوم بتقديم لكم كيفية عمل بروست الدجاج وما هي الخلطة التي تستخدمها في عمل بروست الدجاج، كما أيضا كيف نقوم بتقديم دجاج البروستد.

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مكونات عمل بروست الدجاج

تكمن حلاوة البروست في نوع التتبيلة التي تم وضع الدجاج بها، لذلك في هذه الفقرة سنقوم بتقديم التتبيلة التي يتم وضع الدجاج بها وأيضا كيف نجعل البروست مقرمش ولذيذ وبمكونات البروست هو:

عصير 2 حبة ليمون.

1 بصلة مبشورة.

1 ملعقة صغيرة من الكمون.

1 ملعقة كبيرة من الخل.

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملح، فلفل وبهارات حسب الرغبة

بروستد صدور الدجاج، يمكنك استخدام أجزاء الدجاج بأكملها.

طريقة عمل بروست الدجاج