طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم على اصولها مثل المطاعم

طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم على اصولها من الأطباق الخليجية المميزة والوجبات الأساسية بالسعودية، ومن الأطباق المفضلة بالمناسبات والعزومات، حيث انتشرت من الخليج إلى العالم فهي تتسم بسهولة ويُسر، فترغب السيدات في الحصول على مذاق شهي ومتميز بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم على اصولها

يرغب الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل عن طريق الآتي:

مكونات الكبسة السعودي

ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي (طويل الحبة) منقوع.

خمسة حبات من الطماطم المفروم.

حبتان من البصل المفروم.

قطع من الدجاج المقطع.

ثلاثة أكواب من الماء الدافئ.

خمسة حبات من الحبهان (الهيل).

عود من القرفة.

خمسة حبات ورق لوري.

حبتان من الليمون الأسود المجفف (اللومي).

ملعقة شطة صغيرة.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

ملعقة كركم صغيرة.

ملعقة كاري صغيرة.

ملعقة بهارات كبسة صغيرة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صلصة صويا كبيرة.

ربع كوب من الزيت.

طريقة تجهيز الكبسة السعودي