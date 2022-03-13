طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم على اصولها مثل المطاعم

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طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم على اصولها من الأطباق الخليجية المميزة والوجبات الأساسية بالسعودية، ومن الأطباق المفضلة بالمناسبات والعزومات، حيث انتشرت من الخليج إلى العالم فهي تتسم بسهولة ويُسر، فترغب السيدات في الحصول على مذاق شهي ومتميز بخطوات سهلة وبسيطة.
طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم على اصولها
يرغب الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل عن طريق الآتي:
مكونات الكبسة السعودي
- ثلاثة أكواب من الأرز البسمتي (طويل الحبة) منقوع.
- خمسة حبات من الطماطم المفروم.
- حبتان من البصل المفروم.
- قطع من الدجاج المقطع.
- ثلاثة أكواب من الماء الدافئ.
- خمسة حبات من الحبهان (الهيل).
- عود من القرفة.
- خمسة حبات ورق لوري.
- حبتان من الليمون الأسود المجفف (اللومي).
- ملعقة شطة صغيرة.
- ملعقة فلفل أسود صغيرة.
- ملعقة كركم صغيرة.
- ملعقة كاري صغيرة.
- ملعقة بهارات كبسة صغيرة.
- ملح حسب الرغبة.
- ملعقة صلصة صويا كبيرة.
- ربع كوب من الزيت.
طريقة تجهيز الكبسة السعودي
- إحضار إناء عميق يوضع على نار متوسطة يوضع الزيت به ويسخن.
- نضيف البصل المفروم إلى الزيت ويقلب حتى يصبح ذو لون ذهبي.
- تضاف الطماطم المفرومة إلى البصل مع التقليب وتترك حتى تنضج.
- يضاف الهيل وعود القرفة والليمون الأسود المجفف وورق اللوري وصلصة الصويا والملح وباقي البهارات إلى الطماطم المسبكة.
- نحضر الدجاج ويجب غسله جيدًا بالماء والملح والدقيق وعصير الليمون.
- نضيف الدجاج إلى الطماطم المسبكة، ونقلب جيدًا حتى يكون الدجاج نصف مطهي.
- ثم بعد ذلك نضيف الأرز البسمتي والماء الدافئ ونقلب.
- نغطي الإناء جيدًا ونتركه على النار حتى يغلي الماء.
- نخفض النار ونتركه حتى تمام النضج، ثم بعد ذلك يتم غرف الكبسة في طبق التقديم وهي ساخنة.
- يمكن تزينها بالمكسرات والصنوبر حسب الرغبة لإضافة نكهة أخرى إلى نكهة الكبسة المتميزة.
- يمكن إعداد الكبسة بالكثير من الأصناف مثل الدجاج المقلي، وذلك عن طريق إعداد الدجاج المقطع والمغسول ووضعه في إناء للسلق.
- ثم إخراجه للقلي سواء من السلق إلى المقلاة أو من السلق وإضافة خلطة الدجاج مع البقسمات، ثم إلى المقلاة.
- أو المشوي أو الدجاج البخاري عن طريق احضار الدجاج المقطع والمغسول إلى إناء به زيت ساخن على نار متوسطة ونضيف البصل مع التقليب.
- ثم نضيف قطع الدجاج ونستمر بالتقليب مع إضافة البهارات والتوابل حتى يتحمر الدجاج.
- ثم نضيف الطماطم والماء حتى تمام نضج الدجاج جيدًا ويرفع ويوضع جانبًا.
- نم نكمل باقي الطريقة بإضافة الأرز والماء الناسبين على نار هادئة، ويقدم بعد تمام النضج.
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