طريقة عمل الشاورما السوري وأهم التوابل والمقادير للطعم الخرافي الشهير

طريقة عمل الشاورما السوري، الشاورما من الأكلات السورية التي حازت على إعجاب الكثير من الشعوب، حيث يتم عمل الشاورما بنوعين من اللحوم سواء كانت لحوم الفراخ أو اللحمة الحمراء، حيث يتم عمل الشاورما في المطاعم الكبرى التي تم افتتاحها بواسطة الشباب السورية، كما أن السوريين أبدعوا في عملها لذلك في هذا المقال سنقدم لكم وصفة الشاورما وطريقة عملها، كما أيضا سنقدم لكم طريقة تقديمها، حيث يتم تقديمها في العيش السوري وفي بعض الأحيان يتم تقديمها في العيش الفينو، ولكن الأغلبية منا يفضل تناول الشاورما في العيش السوري، لطعمه ومذاقه الجيد، لذا عليكم بمتابعتنا حتى تعرفوا طريقة تحضير الشاورما في المنزل بسهولة.

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مكونات تحضير الشاورما السوري

كما ذكرنا أن الشاورما السوري يمكنك أن تقومي بتحضيرها عن طريقة لحم الفراخ أو اللحم الأحمر، أي نوع من اللحوم تفضليه، حيث يختلف نوع اللحوم ولكن يتفق طريقة التحضير، لذلك سنقدم لكم مكونات عمل الشاورما السوري في المنزل:

صدور من الدجاج المخلي يمكنك استخدام الكمية التي تريدها على حسب عدد الأشخاص، نصف كيلو من اللحم الأحمر يتم تقطيعه إلى شرائح.

نصف كوب من زيت الزيتون يمكنك استخدام الزيت النباتي.

نصف كوب من عصير الليمون.

بهارات حسب الرغبة.

فلفل أسود.

فلفل أحمر

ملح.

علبة لبن زبادي.

طماطم مقطعة إلى شرائح.

مخلل خيار .

خس مفروم للحشو.

طريقة تحضير الشاورما