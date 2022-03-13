بهذه الوصفة السحرية يمكنك إعداد الحلاوة الطحينية البيتي والاطمئنان على نظافة وجودة المكونات

إعداد الحلاوة الطحينية البيتي، تعتبر الحلاوة الطحينية من ألذ الأطعمة التي يحبها الكبار والصغار، نظرا لطعمها اللذيذ وفوائدها الكثيرة التي تعطي للجسم، وتبحث كثير من الأمهات عن أفضل الطرق التي يمكن بواسطتها عمل الحلاوة الطحينية في المنزل وفي نفس الوقت تكون بنفس طعم وجودة المحلات حيث يحبها الأطفال كثيرا خاصة في سندوتشات المدرسة وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل بطريقة ناجحة ومضمونة من أول مرة.

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مكونات تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل

الكثير من السيدات يعتقد أنه من الصعب تحضير الحلاوة الطحينية في البيت ويلجؤون إلى شرائها ولكن سوف نوضح لكم مكونات الوصفة والتي تعتبر سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف.

ثلاثة أكواب من السمسم.

ثلاثة أكواب من السكر الأبيض المطحون.

كوبان من الزيت.

كوبان من الدقيق.

ربع ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ثلاثة أكواب من لبن بودرة.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل

وبعد أن تعرفنا على المكونات التي نحتاج إليها لتحضير الحلاوة الطحينية في المنزل سوف نوضح لكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبأقل وقت وجهد موضحه في النقاط التالية.