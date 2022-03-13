نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الوصفة السحرية يمكنك إعداد الحلاوة الطحينية البيتي والاطمئنان على نظافة وجودة المكونات في المقال التالي
إعداد الحلاوة الطحينية البيتي، تعتبر الحلاوة الطحينية من ألذ الأطعمة التي يحبها الكبار والصغار، نظرا لطعمها اللذيذ وفوائدها الكثيرة التي تعطي للجسم، وتبحث كثير من الأمهات عن أفضل الطرق التي يمكن بواسطتها عمل الحلاوة الطحينية في المنزل وفي نفس الوقت تكون بنفس طعم وجودة المحلات حيث يحبها الأطفال كثيرا خاصة في سندوتشات المدرسة وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل بطريقة ناجحة ومضمونة من أول مرة.
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مكونات تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل
الكثير من السيدات يعتقد أنه من الصعب تحضير الحلاوة الطحينية في البيت ويلجؤون إلى شرائها ولكن سوف نوضح لكم مكونات الوصفة والتي تعتبر سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف.
- ثلاثة أكواب من السمسم.
- ثلاثة أكواب من السكر الأبيض المطحون.
- كوبان من الزيت.
- كوبان من الدقيق.
- ربع ملعقة من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- ثلاثة أكواب من لبن بودرة.
طريقة تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل
وبعد أن تعرفنا على المكونات التي نحتاج إليها لتحضير الحلاوة الطحينية في المنزل سوف نوضح لكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبأقل وقت وجهد موضحه في النقاط التالية.
- أولا نقوم بطحن أكواب السمسم في الخلاط.
- ثم نحضر وعاء ونضع السمسم المطحون على النار.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع كوبان الزيت، وكوبان الدقيق، وربع ملعقة الملح بشكل تدريجي حتى ونقلب حتى تختلط كل المكونات معا على نار هادئة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الثلاثة أكواب من لبن البودرة وأكواب السكر بالمقادير السابقة وملعقة الفانيليا ونستمر في التقليب حتى تتجانس كل هذه المكونات.
- نرفع الخليط من على النار ونلاحظ بأن قطع الطحينية تكونت نتركها حتى تبرد ثم نضعها في داخل علبة ونغلقها جيدا ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك وبألف هنا…
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