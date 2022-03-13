طرق طبيعية لصبغ الشعر باللون الأحمر أو الأشقر.. مكونات رخيصة من خيرات الطبيعة

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طرق طبيعية لصبغ الشعر، تعشق الكثير من السيدات أن تصبغ شعرها، وتحوله إلى ألوان جريئة وجديدة، وخاصة مثل المشاهير ومن ألوان صبغ الشعر التي أصبحت الأن موضة العصر، وتجربه الكثير من السيدات على شعرها هو اللون الأحمر والأشقر وبما أن الكثير من السيدات تحب صبغ الشعر ولكن تغشى عليه من المواد الكيميائية الموجودة في الصبغات، سوف نوضح لكم كيفية صبغ الشعر في المنزل للون الأحمر واللون الأشقر في المنزل.
بهذه الوصفة السحرية يمكنك إعداد الحلاوة الطحينية البيتي والاطمئنان على نظافة وجودة المكونات
طريقة صبغ الشعر للون الأحمر
وحيث يعتبر اللون الأحمر من أجري الألوان التي تحب أن تصبغ به السيدات شعرها ويعتبر من أكثر الألوان التي تجعل المرة جميلة وجذابه ولذلك إليكم كيفية صبغ الشعر بهذا اللون بدون الحاجة إلى صبغة وبمكونات طبيعية في المنزل.
مكونات التحضير تتمثل في:
- عدد 10 أوراق من الكر كادية.
- ملعقتان من زيت الزيتون.
- ملعقة من الخبيزة.
طريقة الصبغة كالتالي:
- نقوم بطحن بعض أوراق الكر كاديه في حين نغلي البعض الأخر.
- نحضر وعاء ونضيف به الكركدية المطحون على الكر كاديه المغلي ونضع ملعقة الخبيزة، وملعقتان زيت الزيتون.
- نقلب كل هذه المكونات معا ثم نبدأ في فرد هذا الخليط على الشعر ونغطيه لمدة ساعتان.
- ثم نغسل الشعر جيدا واستمتاعي بشعر بلون جميل وبمكونات طبيعية.
طريقة صبغ الشعر بالون الأشقر
يعتبر هذا اللون أيضا من أكثر الألوان التي تحبها النساء وسوف نوضح لكي طريقة تحضير الصبغة بمكونات طبيعية وسهلة في المنزل.
مكونات الصبغة للون الأشقر:
- كوبان من أوراق البابونج.
طريقة الصبغة:
- نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع كوب من الماء ونضيف بعد ذلك أوراق البابونج.
- نتركها حتى تغلي ثم نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد نضع شاي البابونج الذي تكون معنا على الراس
- نغطي الشعر لمدة ساعة وبتكرار الوصفة مرة كل أسبوع سوف تلاحظين تحول لون شعرك إلى اللون الأشقر.
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