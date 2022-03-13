نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبة من البيض اعملي أحلى فطائر قطنية مقلية لفطور صحي لكي ولأولادك في المقال التالي
تعد الفطائر القطنية المقلية من أشهي وأسرع المعجنات التي يعشقها ويقبل عليها الجميع، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز، كما يمكن تناولها على وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب ويعرف عن الحليب بفوائده الكثيرة للجسم حيث يعطيهم الكثير من الطاقة والحيوية المفيدة للجسم، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل بدون مجهود، كما تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الحليب والدقيق والخميرة ومكونات آخرى، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر قطنية مقلية بطعم رائع في البيت.
مقادير عمل فطائر قطنية مقلية
تحتوي الفطائر القطنية المقلية على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- كوب إلا ربع من الحليب الدافئ.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- حبة من البيض.
- ٢ كوب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نكهة البرتقال.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير فطائر قطنية مقلية في البيت يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر بولة عميق ونضع بها ملعقة صغيرة من الخميرة، مع إضافة ملعقتان من السكر ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كوب إلا ربع من الحليب مع كيس من الفانيليا وملعقتان من الزيت مع التقليب جيداً.
- ثم نضيف نكهة البرتقال مع حبة من البيض والدقيق والملح بشكل تدريجي مع العجن.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من الزبدة ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- ثم نحضر كيس من النايلون ونغطي العجين ونتركها في مكان دافئ حتى تخمر ويزيد حجمها لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.
- بعد ذلك نفردها على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل بسمك متوسط، ثم نقطعها على شكل مربعات.
- ثم نغطيها ونتركها ترتاح لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة، بعد ذلك نحضر طاسة بها زيت غزير ونضعه على النار حتى يسخن.
- بعد ذلك نضع الفطائر في الزيت ونتركها حتى تحمر مع التقليب باستمرار.
- ثم نخرج الفطائر على طبق به سكر بودرة ونقلبها به، ثم نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى فطائر قطنية بطعم رائع لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحبة من البيض اعملي أحلى فطائر قطنية مقلية لفطور صحي لكي ولأولادك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.