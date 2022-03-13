بحبة من البيض اعملي أحلى فطائر قطنية مقلية لفطور صحي لكي ولأولادك

تعد الفطائر القطنية المقلية من أشهي وأسرع المعجنات التي يعشقها ويقبل عليها الجميع، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز، كما يمكن تناولها على وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب ويعرف عن الحليب بفوائده الكثيرة للجسم حيث يعطيهم الكثير من الطاقة والحيوية المفيدة للجسم، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل بدون مجهود، كما تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الحليب والدقيق والخميرة ومكونات آخرى، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر قطنية مقلية بطعم رائع في البيت.

مقادير عمل فطائر قطنية مقلية

تحتوي الفطائر القطنية المقلية على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب إلا ربع من الحليب الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

حبة من البيض.

٢ كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نكهة البرتقال.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير فطائر قطنية مقلية في البيت يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-