نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو مستعجلة.. فطائر الطاسة السريعة لحلى عشاء لذيذ وشهى يحضر في دقائق مش هيبطلوا يطلبوه منك في المقال التالي

عمر شويل - جدة فطائر الطاسة السريعة هي من أحد أنواع الوجبات البسيطة في مكوناتها والسهل جدا في التحضير ولا تحتاج إلى وقت كبير في التحضير، كذلك تختلف في أنواع الحشوات المستخدم لكي ترضي جميع الاذواق كما تصلح لعمل عدد من أصناف الحلويات لمن يرغب في تناول وجبة خفيفة للتحلية السريعة، لذلك نوضح فيما يتقدم طريقة عمل الفطائر وكيفية استخدام الحشوة.

فطائر الطاسة السريعة

لا تحتاج لعمل فطائر المقلاة العديد من المكونات، وإنما هي مكونات بسيط تجدها في كل بيت، وإليكي سيدتي كل ما تحتاجين إليه عمل بعض من الفطائر السريعة:

طريقة عمل فطائر المقلاة

المقادير:

تحتاج لكل نصف كيلو من الطحين إلى بيضة واحدة وثلاث ملاعق من الزيت مع مقدار من السكر والملح، كذلك تحتاج إلى نصف لتر من الحليب ومقدار من الماء حسب الحاجة.

طريقة الاعداد:

أولا يتم خلط البيض مع الحليب والسكر والملح ومقدار بسيط من الزيت ويخلط تلك المكونات جيدا في إناء عميق.

بعد ذلك يضاف الطحين بصورة تدريجي إلى الخليط السابق مع الخفق ويمكنك استخدام المضرب الكهربائي في تلك العملية.

ثم نستمر في الخفق حتى نحصل على قوام كثيف نسبيا، ولو احتاج لزيادة مقدار من الطحين يضاف له بالتدريج.

بعد ذلك توضع مقلاة غير لاصقة على نار هادئ وتمسح بالزيت، وننتظر حتى ترتفع درجة حرارة الاناء.

ثم تضاف كمية بمقدار نصف كوب الشاي إلى الطاسة وتحرك جيدا حتى يتم فرد الخليط في كل الطاسة.

بعد ذلك بعد ان يتم تغير لون السطح الداخلي من الفطيرة تقلب على الوجه الأخر حتى تصل إلى اللون المطلوب.

ثم ترفع تلك الفطيرة وتستخدم الخطوات مع باقي الخليط.

بعد ذلك يمكن استخدام الفطيرة كما هي أو باستخدام أي نوع من الحشوات المتوفرة لديك.

نصائح عند عمل فطائر الطاسة السائلة بالمنزل

توجد بعض الخطوات المهمة لنجاح فطائر الطاسة السريعة والتي يجب عليك مراعاتها عند عمل تلك الوجبة الخفيفة ونوضح بعضها فيما يلي:

يشترط أن تكون المقلاة المستخدم لعمل الفطائر من النوع الغير لاصق حتى لا تخسري الشكل المطلوب.

يجب أن تحرصي على أن يكون القوام ثقيل بعض الشيء حتى لا تتقطع منك العجينة، كما لا يكون الخليط كثيف أكثر من اللازم.

يشترط أن تكون المقلاة ساخنة قبل وضع الخليط بها.

لو تم أضافة أي نوع من الخضروات يفضل أن يتم ضربه في الخلاط حتى لا تحدث تكتلات.

في الختام نكون قد وضحنا طريقة عمل فطائر الطاسة السريعة التي تصلح لكل المناسبات. وتكون الحل السريع لعمل وجبة خفيفة و سريعة و شهية في نفس الوقت.