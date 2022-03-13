نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشفاة جذابة.. خلطة لتحمير الشفايف للأبد وحولي شفتيك من رمادية مقشرة إلى ممتلئة ووردية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث جميع الفتيات والسيدات عن خلطة لتحمير الشفايف للأبد وذلك لأن الشفايف واحدة من اهم علامات الجمال والانوثة وجفافها وتشققها وتحولها إلى اللون الداكن يسبب مشكلة كبيرة لهم، لذلك دائمًا ما يقومون باستخدام مستحضرات التجميل التي تخفي هذا المظهر المحرج، لكن هذه المستحضرات استخدامها بشكل دائم يزيد من مشاكل الشفايف.

خلطة لتحمير الشفايف للأبد

تلجأ الكثير من السيدات إلى استخدام الوصفات الطبيعية في تحمير وتوريد الشفايف وذلك لأنه لا تسبب أي مشكلة أو أي ضرر لها.

توريد الشفايف

هذه الوصفة تعطي الشفاه الرطوبة التي تحتاجها لكي تظل دائمًا لها اللون الوردي الجميل وتستخدم كالآتي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي.

كوب من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من الورد.

نصف ملعقة كبيرة من الزعفران.

طريقة التطبيق

أولا يتم وضع الورد الطبيعي في الحليب السائل ويترك لمدة لا تقل عن ساعة.

بعد ذلك يوضع الحليب والورد في الخلاط الكهربائي ويتم ضربهم جيدًا حتى يذوب الورد في الحليب تمامًا.

ثم يضاف إليهم العسل والزعفران.

بعد ذلك يضرب الخليط جيدًا حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

ثم يوضع هذا الخليط في علبة زجاجية ويتم استخدامه عند اللزوم.

بعد ذلك يتم وضع هذا الخليط على الشفايف ويترك لمدة ربع ساعة.

ثم تغسل الشفايف بالماء الفاتر للتخلص من الخليط.

بعد ذلك يتم استخدام هذا الخليط مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

وصفة البنجر والجزر

يعمل البنجر على إعطاء اللون الأحمر الوردي للشفايف عند وضعه عليها وذلك لما له من الكثير من الفوائد ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من عصير البنجر.

ملعقة كبيرة واحدة من عصير الجزر.

طريقة التطبيق

يتم وضع المكونات مع بعضها وتدليك الشفايف بها لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد ذلك يترك الخليط على الشفايف لمدة 10 دقائق أيضًا وبعدها يغسل بالماء الفاتر.

ثم يفضل استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتائج المطلوبة.

في نهاية مقال خلطة لتحمير الشفايف للأبد قد تحدثنا عن وصفات طبيعية مختلفة يمكن استخدامها للحصول على اللون الوردي الذي تبحث عنه جميع السيدات، لكن لابد من الاستمرار على استخدامها للحصول على النتيجة المراد الوصول إليها.