نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتعبي يوم وارتاحي شهر بالتفصيل طريقة تفريزات الفراخ لألذ وأسرع وجبات ووفري وقتك ومجهودك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الفراخ مصدر جيد للبروتين والتي لا يمكن الاستغناء عنها وخاصةً في شهر رمضان والذي ترتفع فيه أسعار الفراخ، وتقوم الأمهات بالبحث عن تفريزات الفراخ المختلفة حيث يتم تحضيرها لطهيها بعد فترة حتى يتم استخدامها وقت الحاجة إليها، وإليك من خلال المقال أضمن طرق التفريز التي تجعل الفراخ بنفس طعم الفراخ الطازجة.

تفريزات الفراخ

يمكنك تفريز الفراخ بكل سهولة و تتبيلات مختلفة حتى تقومي بطهيها سريعاً في شهر رمضان وتتفرغ للعبادة، وإليك بعض هذه التفريزات.

تفريز البانيه

يمكنك تفريز البانيه بالطريقة التالية:

المكونات

كيلو من البانيه المقطع شرائح.

حبتان من البيض.

نصف كوب من الدقيق.

نصف كوب من الفيجيتار.

ملح حسب الرغبة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة التفريز

قومي بوضع البيض في بولة وضعي بها البيض وقومي بخفقه.

بعد ذلك ضعي الملح، والفلفل الأسود وقلبي.

ثم قومي بوضع البانيه في البيض المخفوق، ثم قومي بوضعه في الدقيق.

بعد ذلك ضعيه مرة أخرى في البيض، ثم ضعيه في الفيجيتار.

ثم أكملي الكمية ثم قومي بوضع كيس بلاستيك بين كل قطعة وغطيه جيداً.

بعد ذلك ضعيه في الفريزر حتى الحاجة إليه.

تفريز الأجنحة

يمكنك تفريز أجنحة الفراخ بالطريقة التالية:

المكونات

كيلو من أجنحة الفراخ.

بصلة كبيرة مفرومة.

حبة من الطماطم المبشورة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

طريقة التفريز

أولا قومي بتنظيف أجنحة الدجاج.

بعد ذلك ضعي الملح عليها.

ثم أضيفي الفلفل الأسود.

بعد ذلك قومي بوضع الطماطم المبشورة.

ثم قلبي المكونات جيداً.

بعد ذلك قومي بوضعها في أكياس وضعيها في الفريزر لوقت الحاجة إليها.

تفريز الشاورما

يمكنك تفريز الشاورما بالطريقة التالية:

المكونات

نصف كيلو من البانيه.

ونصف ملعقة من بهارات الشاورما.

ملعقتان من الزبادي.

حبتان من الفلفل الألوان.

حبة من البصل المفروم.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة من الخل الأبيض.

طريقة التفريز

أولا قومي بتقطيع البانيه مثل الشاورما.

بعد ذلك أضيفي الفلفل الألوان بعد تقطيعه.

ثم قومي بوضع البصل المفروم.

بعد ذلك ضعي بهارات الشاورما.

ثم قومي بسكب الخل والليمون.

بعد ذلك قلبي المكونات، وضعيها في أكياس واتركيها في الفريزر.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة تفريزات الفراخ، فقد قمنا بعرض طريقة تفريز البانيه، وتفريز الأجنحة، وطريقة تفريز الشاورما، وذلك حتى نسهل عليك المواظبة على العبادات في شهر رمضان، فقومي فوراً بالتفريز.