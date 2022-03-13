ماتشيليش هم.. قولي وداعاً لتجاعيد تحت العين في سن الثلاثين بثلاث وصفات فعالة

تزداد تجاعيد تحت العين في سن الثلاثين الأمر الذي يزعج الفتيات، لذلك يبحثون عن طرق طبيعية مختلفة تجعلهم يتخلصون منهم بكل سهولة، لذلك سوف نعرض عليك أهم هذه الطرق التي لا تجعلك تتكلفين أي أموال وذلك لتوافر مكونات الخلطات في منزلك، فكل ما يمكنك عمله هو تحضير المكونات واتباع الخطوات.

تجاعيد تحت العين في سن الثلاثين

عزيزتي حواء عليك عمل الخطوات التي سوف نعرضها عليك حتى تتخلصين من التجاعيد الموجودة تحت عينيك بكل سهولة، وإليك أفضل الطرق فيما يلي:

ماسك البطاطا: يمكن استخدام شريحتين من البطاطا ووضعهم على العينين والانتظار لمدة عشرة دقائق، ثم يتم إزالة الشرائح وتكرر يومياً.

ماء الورد: يمكن غمس قطنة في ماء الورد، ووضعها على العينين حتى تجف تماماً، ثم يتم إزالتها فهي من المواد التي تحتوي على الفيتامينات اللازمة لشد البشرة مثل فيتامين a، c.

ماسك الطماطم: فهو من الماسكات التي تعالج الكثير من مشكلات البشرة، وذلك لاحتوائها على مادة الليكوبين، فقومي بوضع قماشة مبللة بعصير الطماطم المضاف إليها قطرات من عصير الليمون على العينين حتى تجف، ثم يكرر الماسك مرة كل أسبوع.

نصائح للحد من تجاعيد العينين

يمكن اتباع بعض النصائح حتى لا تظهر التجاعيد حول العينين مبكراً من أهم هذه النصائح ما يلي:

عليك بتناول كميات كبيرة من الماء خلال اليوم، فالماء تعمل على جعل الوجه أكثر نضارة.

تناولي المزيد من الخضروات والفاكهة خلال اليوم، لاحتواء الفواكه والخضروات على مضادات الأكسدة التي تعمل على علاج مشاكل البشرة.

المحافظة على تناول سمك السلمون مرة واحدة على الأقل للاستفادة من الأوميجا 3 الموجودة بها اللازمة لنضارة البشرة.

استخدام المرطبات المضمونة للبشرة.

المحافظة على العينين من الشمس، وذلك بارتداء نظارة واقية من الشمس.

محاولة الاستلقاء والنوم على الظهر بدلاً من النوم على البطن.

في نهاية المقال فقد قمنا بتوضيح أفضل الماسكات للتخلص من تجاعيد تحت العين في سن الثلاثين، كما قمنا

بعرض بعض النصائح للحد من ظهور تجاعيد العينين في سن مبكرة، فعليك إتباع الماسكات وإتباع النصائح حتى

تتمتعي ببشرة مشدودة.