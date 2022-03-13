نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متضيعش وقتك في البحث عن وصفات للعشاء معانا تعرفي على أشهي الوصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة البحث عن وصفات للعشاء من أصعب الأشياء لدي الجميع فاختيار وجبة العشاء أمر مهم جداً فتعتبر وجبة العشاء الوجبة الرئيسية لدي العديد، واختيار وصفات للعشاء تكون شهية وسريعة التحضير مهمة صعبة أيضا لذلك سنقدم لكم العديد من الوصفات الرائعة وصفات للعشاء خفيفة وشهية دون العناء في التحضير، وتناسب وصفات للعشاء جميع الأوقات في حالة وجود ضيوف لدنيا أو تجمع عائلي.

البحث عن وصفات للعشاء

نظراً لأهمية وجبة العشاء والبحث عن وصفات للعشاء مشبعة ومغذية وتحتوي على كثير من الفيتامينات التي تساعد الإنسان للوصول إلى جسم صحي متعافي، فهناك وصفا للعشاء، وأفكار للعشاء، سريعة وخفيفة ومنها يناسب الدايت وأفكار للعشاء للضيوف، سوف نطرح عليكم عدة وصفات للعشاء خفيفة وسريعة التحضير وتخفف عنكم العناء في البحث عن وصفات للعشاء من خلال مقالنا هذا اليكم طيب وصفات للعشاء فتابعونا.

البحث عن وصفات للعشاء سلطة المعكرونة

المقادير:

كيس من المعكرونة حلزونية الشكل مسلوقة ومصفاة.

قطع من البصل الأخضر.

خضار مشكل من الجزر، والبازلاء، فاصوليا، ذرة مسلوقة.

زيتون اسود مخلي بدون النواة ومقطع شرائح.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

حبة من الفلفل الأخضر مقطع.

مقادير التتبيلة:

2 فص من الثوم.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة ملح طعام.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عصير الليمون.

مايونيز.

حبات من الجوز المقطع.

طريقة التحضير:

اخلطي أولاً مقادير التتبيلة وادخليها في الثلاجة.

في وعاء عميق ضعي المعكرونة المسلوقة والخضار المشكل واخلطيهم مع بعض.

ضيفي قطع البصل الأخضر والبقدونس المفروم والزيتون الأسود.

وزعي التتبيلة على وعاء المعكرونة بالخضار واخلطي قليلاً.

زيني طبق سلطة المعكرونة بالخضار بقطع حبات الجوز وقدميها باردة.

البحث عن وصفات للعشاء وصفة الحواوشي

المقادير:

8 أرغفة من الخبز البلدي.

كيلو من اللحم المفروم.

2 حبة من البصل المفروم.

2 ثمرة من الطماطم المقشر والمفروم ناعم.

2 قرن فلفل حار مفروم ناعم.

2 فص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من السماق.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة من البهارات السبعة.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من السمن السائح.

رشة من جوزت الطيب والملح والفلفل الأسود.

طريقة التحضير:

قومي بفتح الخبز من جانب واحد واتركيه جانباً.

احضري وعاء كبير وضعي به المكونات السابقة من اللحم والبصل والثوم والطماطم والبهارات السبعة وقلبيهم جيداً.

قسمي الخليط إلى كرات متساوية، وأفرديها داخل الخبز، ثم ادهني الخبز من الوجهين بالزيت والسمن.

ضعي الخبز المحشي باللحم في صينية بالفرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.

عند خروج الحواوشي من الفرن ضعي قطعة من الحم في ورقة من الفويل الحراري ورشي نقطة من الزيت وغطي الصينية حتي تأخذ رائحة الشوي وقدميه ساخن.

البحث عن وصفات للعشاء وصفة الجمبري المشوي

المقادير:

20 حبة من الجمبري.

عصير حبة واحدة من الليمون.

برش الليمون.

4 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة من الفلفل الأحمر المجفف.

ملعقة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من زعتر مجفف.

3 فصوص من الثوم المفروم.

3 حبات من الفلفل الأحمر الحلو مقطع.

طريقة التحضير:

لعمل التتبيلة ضع جميع المكونات السابق ذكرها ماعدا الجمبري,

تضع الجمبري في التتبيلة لمدة ساعة ويفضل أكثر في الثلاجة.

نضع حبات الجمبري مع الفلفل الحلو المقطع في أسياخ خشبية.

يسخن الجريل على النار توضع أسياخ الجمبري لمدة 2:3 دقائق مع التقليب على الوجهين.

يقدم ساخن مع طبق من السلطة.

سوف نتابع معكم العديد من وصفات للعشاء، وأفكار للعشاء مختلفة سوف تحوز على أعجابكم، لمذاقها الشهي وسرعة تحضرها، من الآن لا تضيعي الوقت في البحث عن وصفات للعشاء مع موقع ثقفني ستنجدوا كل جديد من وصفات للعشاء ممتازة في كل الأوقات ومناسبة في تجمع الأصدقاء فتابعونا.