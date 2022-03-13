ماتضييعيش وقتك في المطبخ.. تفريزات رمضان ووفري وقتك ومجهودك وصحتك بحيلة ذكية

تزايدت معدلات البحث عن تفريزات رمضان خاصة مع إقتراب الشهر الفضيل شهر الطاعة والعبادات، تتعدد مظاهر الاستعداد لهذا الشهر ومن أهمها تفريز بعض الخضروات واللحوم والفواكه التي تسهل على ربة المنزل تجهيز أشهى الوجبات التي تزين الموائد الرمضانية الجميلة في أقل وقت ممكن وبدون عناء وتعب وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

تفريزات رمضان

تلجأ الكثير من النساء إلى تخزين الأطعمة والفاكهة استعدادًا لشهر رمضان الكريم الأمر الذي يوفر الوقت والجهد والتفرغ للعبادة بدل من قضاء اليوم كله في إعداد وتجهيز الطعام، وأشهرها على الإطلاق هو تتبيل الدجاج بمجموهة من التتبيلات المختلفة وحفظها في الفريزر وتكون جاهزة للاستخدام.

تفريز الخضروات

يمكنك تفريز الخضروات بطريقة سهلة وذلك باتباع التالي:

تفريز الطماطم: تغسل الطماطم جيدًا وتقطع إلى أجزاء ثم توضع على نار هادئة مع إضافة ملعقة صغيرة من الملح والسكر على الطماطم وتترك لمدة نصف ساعة على الأقل، تترك حتى تبرد تمامًا وتضرب في الخلاط ثم تصفى وتوضع في أكياس محكمة الغلق في الفريزر.

وتفريز البازلاء: تفصص حبات البازلاء ثم تغسل جيدًا، نضع وعاء مملوء بالماء على النار حتى تغلي ثم

نضيف البازلاء مع وضع القليل من عصير الليمون حتى تحتفظ باللون الأخضر وتترك لمدة خمسة دقائق،

تصفى البازلاء وتوضع في وعاء مملوء بماء بارد مثلج لإيقاف عملية التسوية ثم توضع في أكياس محكمة الغلق مع مراعاة تخريج الهواء من الأكياس جيدًا.

تفريز الفواكه

يرغب الجميع في شرب العصائر الطازجة خاصة في رمضان، فيما يلي عرض أفضل طرق حفظ الفواكه:

تفريز الفراولة: تغسل الفراولة الطازجة جيدًا، توضع ملعقة كبيرة من السكر وتخلط جيدًا ثم تحفظ في أكياس في الفريزر.

وتفريز الموز: يفضل تفريز الموز بدون تقطيع حتى لا يتغير لونه، توضع حبات الموز الطازجة في أكياس محكمة الغلق في الفريزر.

تفريز الحمضيات: يفضل تفريز الحمضيات كما هي بدون تقشير حيث توضع الحبات الطازجة في الأكياس في الفريزر، يلجأ البعض إلى تقطيع البرتقال إلى حلقات ووضعها في أكياس لاستخدامها في عمل العصير الطازج.

في النهاية فقد تحدثنا عن تفريزات رمضان والتي تعد بمثابة خطوة أساسية تقوم بها أغلب النساء استعدادًا للشهر

الكريم والتي من شأنها تخفيف الأعباء على ربة المنزل خاصة في هذا الشهر، مع عرض احسن طرق تفريز

بعض الخضروات والفواكه.