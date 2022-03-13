نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ وأجمل طريقة لعمل كيكة الشيكولاتة بخطوات سهلة وسريعة وغير مكلفة نهائياً في المقال التالي
كيكة الشيكولاتة هي أكثر الحلويات إقبالًا في محلات الحلويات، فهي لها طعمها الخاص والمميز، والذي يحبه الصغار والكبار، وتوجد العديد من الوصفات لعمل كيكة الشيكولاتة، إلا أننا نقدم لكي سيدتي في مطبخنا اليوم طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بمكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك وبطريقة سهلة وسريعة ولن تحتاج إلى وقت طويل، والطعم خرافة أحلى من الجاهزة.
طريقة عمل كيكة الشيكولاتة
المكونات:
يوجد عدة مكونات لابد من إحضارها وتقديمها، لعمل كيكة بالشيكولاتة، وهي:
- كأسين من الدقيق.
- كأس من السكر.
- مقدار من الكاكاو بما يعادل 5 ملاعق.
- 3 بيضة.
- كأس من الزبادي.
- كأس من الحليب.
- مقدار من الفانيليا بما يعادل ملعقة صغيرة.
- نصف كأس زيت ذرة.
- مقدار من البيكنج باودر بما يعادل ملعقة كبيرة.
طريقة التحضير
هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم عمل كيكة الشيكولاتة، وإليكم الخطوات كالتالي:
- يتم وضع البيكنج باودر والدقيق في إناء مع تقليبهم جيداً في وعاء.
- وضع الزيت والحليب والسكر والفانيليا والبيض والزبادي والكاكاو مع تقليبهم جيداً.
- الاحتفاظ بكأس من السائل جنبا وبعد ذلك يتم وضع المزيج السائل على الخليط الجاف مع خلطه جيداً باستخدام المضرب اليدوي.
- دهن الصينية بكمية قليلة من الزيت ووضع كمية قليلة من الدقيق، وبعد ذلك يتم وضع المزيج على الصينية.
- وضع الصينية لفترة تصل إلى 45 دقيقة داخل الفرن، لتصبح ناضجة وبعد ذلك يتم إخراجها منه حتى تبرد.
- إضافة الكوب السائل عليها وبعد ذلك يتم تقطيعها وتقديمها لتناولها.
طريقة عمل كيكة الشيكولاتة بجوز الهند
المقادير:
- بيضتين.
- كأس من الدقيق.
- ملعقتين صغيرتين من الفانيليا.
- كأس من الماء.
- 3 ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.
- كأس من السكر.
- 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- كأس من الزيت النباتي.
- 3 ملاعق كبيرة من حليب البودرة.
- نصف كأس من السكر.
- كأس من جوز الهند.
- 3 ملاعق كبيرة من الدقيق.
- كأس من القشدة.
كيفية التحضير
- لعمل كرات جوز الهند يتم مزج القشدة والدقيق والسكر وجوز الهند، وبعد ذلك يتم صنعها على شكل كرات صغيرة.
- مزج الماء والسكر والكاكاو والزيت والحليب والماء في إناء، وبعد ذلك يتم أخذ كأس من المزيج ووضعه على جنب.
- إضافة الكمية المتبقية من البيض والدقيق والفانيليا والبيكنج باودر مع خفقهما جيداً.
- وضع المزيج في صينية مع إضافة كرات جوز الهند في العجين.
- وضع الصينية بالفرن، حتى تصبح ناضجة.
- إخراج الصينية من الفرن لتبرد، وبعد ذلك يتم وضع الكمية المتبقية من الصوص على وجه الكيكة.
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