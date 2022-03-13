طريقة تحضير خبز التورتيلا الشهي بأسهل الخطوات

يعد خبز التورتيلا هو نوع من أنواع الخبز الإسباني المكسيكي، وهو على شكل دائري رقيق، ويتم خبزه عن طريقة صينية أو صاج أو مقلاة على الغاز ويمتاز بسهولة وسرعة تحضيره في البيت، يعتبر تحضير خبز التورتيلا أمراً بسيطاً، وكذلك يمكن عمله وحفظه في الثلاجة لحين وقت استخدامه، كما يتم حشو خبز التورتيلا فهناك حشوات مالحة وحشوات حلوة وهناك حشوات نباتية وحشوات باللحم أو الدجاج، وتعتبر وجبة خبز التورتيلا صحية مغذية، فهي تتألف من نوع من اللحوم إلى جانب الخضراوات ملفوفة بخبز التورتيلا، كما انتشر خبز التورتيلا بشكل كبير في الوطن العربي، وأصبح محبوباً من قبل الجميع، سوف نتعرف على الآن على طريقة عمل خبز التورتيلا بأسهل الطرق في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل خبز التورتيلا

المكونات:

عدد ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض .

كوب واحد من الماء الدافئ

ثلث كوب من الزيت النباتي .

‏ ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر .

طريقة التحضير :