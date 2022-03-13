نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير خبز التورتيلا الشهي بأسهل الخطوات في المقال التالي
يعد خبز التورتيلا هو نوع من أنواع الخبز الإسباني المكسيكي، وهو على شكل دائري رقيق، ويتم خبزه عن طريقة صينية أو صاج أو مقلاة على الغاز ويمتاز بسهولة وسرعة تحضيره في البيت، يعتبر تحضير خبز التورتيلا أمراً بسيطاً، وكذلك يمكن عمله وحفظه في الثلاجة لحين وقت استخدامه، كما يتم حشو خبز التورتيلا فهناك حشوات مالحة وحشوات حلوة وهناك حشوات نباتية وحشوات باللحم أو الدجاج، وتعتبر وجبة خبز التورتيلا صحية مغذية، فهي تتألف من نوع من اللحوم إلى جانب الخضراوات ملفوفة بخبز التورتيلا، كما انتشر خبز التورتيلا بشكل كبير في الوطن العربي، وأصبح محبوباً من قبل الجميع، سوف نتعرف على الآن على طريقة عمل خبز التورتيلا بأسهل الطرق في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل خبز التورتيلا
المكونات:
- عدد ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد من الماء الدافئ
- ثلث كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء كبير مناسب ثم أخلطي فيه ثلاث أكواب من الدقيق الابيض مع ملعقة صغيرة من ملح الطعام ثم بعد ذلك يضاف إليهم نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر في الوعاء واخلطيهم جيداً.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة ثلث كوب من الزيت النباتي للخليط السابق واعجني المكونات بيديك مع بعضهم البعض.
- الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بإضافة كوب من الماء الدافئ واعجني المكونات جديد حتى تشكل لدينا عجينة لينة ومتماسكة وبعد ذلك ضعي العجينة في وعاء ثم بتغطيه الوعاء واتركي العجينة في الوعاء حتى ترتاح لمدة نصف ساعة.
- الخطوة الرابعة قومي بتقسيم العجينة إلى 12 كرة ثم افرديها إلى دوائر على سطح صلب مرشوش بقليل من الدقيق وبعد ذلك قومي بإحضار مقلاة واسعة ثم حمي المقلاة الواسعة على النار ثم بعد ذلك ضعي دوائر العجين وأتركي خبز التورتيلا في المقلاة حتى ينضج من الجهتين على النار ثم كرري نفس الخطوة مع كمية العجينة وبعد ذلك أصبح خبز التورتيلا جاهزاً للتقديم وقدمي خبز التورتيلا وهو ساخناً مع حشوة باللحم أو بالدجاج أو بالخضروات.
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