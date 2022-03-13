حضري بنفسك بطاطس الشيبسي على طريقة المحلات بكل سهولة

يعتبر الشيبسي هو نوع من أنواع المسليات المنتشرة حول العالم بشكل كبير، وحيث يتميز البطاطس الشيبسي بقوامها المقرمش وطعمها المالح واللذيذ، ويتميز بمجموعة من النكهات مثل الكاتشب أو الفلفل الحار أو الملح أو الشطة والليمون أو الجبنة أو الخل والملح ونكهات مختلفة أخر، وكما يمكن تحضيره في المنزل بمكونات طبيعية دون مواد حافظة وملونات صناعية، وحيث يعد الشيبسي من أهم الأطعمة المفضلة عند الجميع الكبار والصغار، يتم تناوله الشيبسي مع العديد من الوجبات، كما أن الشيبسي الجاهز يحتوي على زيوت ومواد حافظة ضارة لذلك، كما تعد البطاطس الشيبسي في المنزل من الوجبات المغذية للغاية، ‏وحيث ان البطاطس تحتوي على قيمة غذائية عالية وله فوائد عديدة ومفيدة لصحة جسم الإنسان، تعتبرالبطاطس من أفضل وأهم المحاصيل استخداماً، كما ان طريقة إعداد البطاطس الشيبسي في البيت ولا تأخذ وقت ولا مجهود ومكوناته متوفرة في كل مطبخ وسوف نتعرف على طريقة تحضير بطاطس الشيبسي في البيت بمكونات مضمونة وبأسهل الخطوات وأفضلهم ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بطاطس الشيبسي المقرمشة

يعتبر الشيبسي من أشهر السناكس المسلية على مستوى العالم وعلى الرغم من انتشار أصناف متعددة من السناكس إلا أن الشيبسي ما زال في المرتبة الأولي من أمثلة تلك المسليات ولا يختلف اثنان عن مذاق الشيبسي اللذيذ المحبب لدي الجميع خاصه الأطفال ويحتوي الشيبسي على معدل من المواد الحافظة التي تخشى الأمهات احياناً من زيادة نسبة المواد الحافظة.

المكونات:

عدد ثلاث حبات من البطاطس مقشرة ومقطعة إلى شرائح رفيعة .

ملعقة واحدة كبيرة من ملح الطعام حسب الرغبة .

ملعقة واحدة كبيرة من الثوم البودرة حسب الاحتياج .

ملعقة واحدة كبيرة من البابريكا الحمراء حسب ذوق كل ذوق .

ملعقة واحدة صغيرة من زعتر المجفف حسب الرغبة .

كمية وفيرة من زيت للقلي حسب الاحتياج .

طريقة التحضير :