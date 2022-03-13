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عمل النوتيلا بالبندق الأصلية ،النوتيلا من الأكلات التي تكون مفضلة عند العديد من الأشخاص وقد أثبتت الدراسات أن النوتيلا حوالي 60% من الأشخاص يقبلون على تناولها سواء في الإفطار، أو عمل حلويات مثل كيكة النوتيلا، أو تشيز كيك، وتوجد أكثر من طريقة لعمل النوتيلا مثل أن يتم إضافة بندق إليها، أو أن يتم عملها بواسطة إضافة الفراولة لها. عمل النوتيلا بالبندق الأصلية كوبان من الحليب.

كوبان من الشيكولاتة.

كوب ونصف من الماء.

ملعقتان من السكر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة من الكاكاو.

ملعقتان من البندق المطحون.

ثلاث ملاعق من النشا. طريقة تحضير النوتيلا بالبندق نقوم بوضع الحليب، مع إضافة كمية من الماء، ثم ننتظر حتى يبدأ الحليب في الغليان ثم نقوم بوضع النشا مع التقليب المستمر.

بعد تماسك الحليب، نضيف الشيكولاتة، مع الكاكاو مع السكر مع الفانيليا، ونستمر في التقليب.

نقوم بطحن البندق، وتفتيته، وذلك من أجل أن يتم إضافته للخليط، مع تقليبه مع الحليب بشكل جيد.

ننتظر حوالي نصف ساعة، من أجل أن تنضج النوتيلا.

يفضل وضع النوتيلا في الثلاجة، وذلك من أجل أن تتماسك النوتيلا، من الممكن أن يقوم الشخص بوضع النوتيلا مع عيش التوست، وذلك في وجبة الإفطار.

من الممكن أن يتم إضافة فراولة على النوتيلا، حيث تضيف نكهة مختلفة للطبق.

وضع النوتيلا في برطمان يساعد على تماسكها بشكل سليم، ويفضل تركها ساعتين في الثلاجة. طريقة عمل النوتيلا العادية كوبان من الحليب.

كوب ونصف من الشيكولاتة.

كوب ونصف من الماء.

رشه من الزنجبيل، مع الكاكاو.

ملعقتان من الفانيليا.

كوب ونصف من زيت الزيتون.

فواكه للتزيين. طريقة تحضير عمل النوتيلا يتم إضافة الحليب، وننتظر حوالي نصف ساعة من أجل أن يتماسك.

نقوم بإضافة المكونات السابقة، مع التقليب، نحضر برطمان يكون محكم، حيث نقوم بوضع النوتيلا فيه.

نضعه في الثلاجة من أجل أن تتماسك المكونات مع بعضها البعض.

يتم إحضار أطباق، ويتم توزيع النوتيلا على الأطباق، ونضع الفواكه عليه، من أجل تزيينه، ومن الممكن إضافة بعض من قطع الشيكولاتة على الأطباق. عمر شويل - جدة من النهارده ما فيش نوتيلا جاهزه ...طريقة عمل النوتيلا بالبندق الأصلية بمكونات اقتصادية جدا وغير مكلفة احلي من الجاهزة - ثقفني

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