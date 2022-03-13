نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكحك الناعم دايب دوب..أخيراً جبتلكم السر الحقيقي لعمل كحك العيد الدايب زي المحلات وصفة كحك ممكن تعمليها في حياتك في المقال التالي

عمل كحك العيد الدايب زي المحلات، عندما نقول أن العيد اقترب هذا يعنى أن هناك بسكوت وكحك ناعم سوف يتم عمله، وفي تلك الأيام تكون أسعد أيام على الأمة الإسلامية وتقوم النساء في بيوتهم بالاستعداد لتجهيز متطلبات الكحك والبسكويت والغريبة، ويتساءل بعض السيدات عن طريقة عمل الكحك الناعم ليكون طغمه كالمحلات بالظبط ومن خلال هذه السطور سوف نتعرف على طريقة تحضيره ليكون رائع كالمحلات. عمل كحك العيد الدايب زي المحلات سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير كحك العيد مكونات عمل الكحك الناعم نصف كيلو دقيق.

ربع كيلو من الزبدة السائحة.

وربع كوب ماء دافئ.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من السمسم.

وملعقة صغيرة من الخميرة

ملعقة صغيرة رائحة الكحك.

وملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة من الملح.

سكر بودرة لزوم الزينة. طريقة تحضير الكحك الناعم لعمل الكحك الناعم في البيت يتم اتخاذ الخطوات التالية: نحضر وعاء ونضع فيه الخميرة والسكر ونقلبهم جيدًا.

نغطي الإناء ونتركه في مكان دافئ لمدة ربع ساعة.

نحضر وعاء آخر ونضع فيه الدقيق والسمسم ورائحة الكحك والبيكنج باودر والملح ونقلبه جيدًا.

إضافة السمن على الدقيق والخميرة والحليب، مع العجن جيدًا للحصول على عجينة طرية.

نغطي العجين ونتركه مرة ثانية في مكان دافئ لمدة ساعة.

تقطيع العجين على شكل كرات صغيرة ونقوم بلفها على شكل حلزوني وبعدها على شكل كعكة ونزينها بالمنقاش.

يمكن حشوه بالملبن أو العجوة وذلك على حسب الرغبة.

نضع كحك العيد في الصينية الخاصة به.

في الصينية الخاصة به. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وبعدها نضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى ينضج ويحمر وجهه.

يخرج من الفرن ونتركه يبرد قليلًا وبعدها نرش عليه السكر الناعم ويتم تقديمه ويفضل تناوله مع الشاي وبالهناء والشفاء. وأخيراً في نهاية مقالنا قد قدمنا لكم طريقة عمل كحك العيد الدايب الناعم بمكونات سهله وبطريقة تحضير بسيطة يسهل على كل ست بيت تحضيره بكل سهوله،ولكن يجب اتباع الخطوات كما هو موضوع حتى يصبح ناجح . عمر شويل - جدة الكحك الناعم دايب دوب..أخيراً جبتلكم السر الحقيقي لعمل كحك العيد الدايب زي المحلات وصفة كحك ممكن تعمليها في حياتك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكحك الناعم دايب دوب..أخيراً جبتلكم السر الحقيقي لعمل كحك العيد الدايب زي المحلات وصفة كحك ممكن تعمليها في حياتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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