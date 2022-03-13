نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة الكنافة في البيت لتجهيزات رمضان في المقال التالي

تعد الكنافة من الحلويات اللذيذة التي يفضل تناولها الكثيرون، وتتميز الكنافة برائحتها الجميلة ونكهتها المميزة، وقد انتشرت منذ زمن طويل في مصر، وتعد الكنافة مظهرًا من مظاهر بهجة رمضان إذ تمتلئ الشوارع بصانع الكنافة وخاصة في شهر رمضان المبارك، والكنافة من الحلويات الشرقية المحببة في جميع الأوقات وخاصة في شهر رمضان بعد الإفطار، وكثير من الأمهات لا يفضل شراء الكنافة الجاهزة ويختار أن يقوم بتحضير العجينة الخاصة بها في المنزل، سوف ‏نتعرف الآن على طريقة عمل عجينة الكنافة ‏طريقة سهلة وبسيطة لرمضان ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل عجينة الكنافة المكونات: كوب من الدقيق الأبيض المخصص للحلويات .

كوب من السميد الناعم .

كوب إلا ربع من السمن البلدي .

كوب ونصف من الحليب السائل .

أربع قطرات من ماء الورد .

صبغة كنافة . طريقة التحضير : الخطوة الأولي قومي بإحضار ‏ الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي ثم يتم خلط فيه كوب من الدقيق مع كوب إلا ربع من السمن البلدي ثم بعد ذلك يضاف إليهم كوب من السميد ونخلطهم معاً خلطاً جيداً . الخطوة الثانية قومي بإضافة كوب ونصف من الحليب مع أربع قطرات من ماء الورد ثم بعد ذلك يضاف إليهم صبغة الكنافة ويتم تقليب المزيج جيداً حتى يصبح لدينا عجينة متجانسة في حالة كانت العجينة تحتاج إلى التجانس أكثر يمكنكِ إضافة المزيد من الحليب . الخطوة الثالثة قومي بوضع العجينة في كيس بلاستيكي ثم يتم ثقب الكيس البلاستيكي من الأسفل عدة ثقوب وذلك في حالة عدم وجود الآلة اليدوية لتشكيل الكنافة . الخطوة الرابعة قومي بإحضار صينية مدهونة بقليل من الزيت ثم قومي بتحريك الكيس أو الآلة للحصول على خطوط دائرية من عجينة الكنافة ثم توضع الصينية على النار وبمجرد نضج الكنافة انتبهي جيداً لها لأنها لا تأخذ ثواني حتى تصبح جيدة وقومي برفعها يتم جمعها أولاً بأول ثم يتم تشكيل خطوط دائرية جديدة بالعجينة في الصينية نفسها وجمعها حتى تنتهي من كمية العجينة مع كل مرة تضعين فيها الخليط قومي بدهن الصينية بقليل من الزيت وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم ثم قومي بتخزينها في الفريزر لحين وقت الاستخدام. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة الكنافة في البيت لتجهيزات رمضان - ثقفني

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