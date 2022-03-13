مقرمش ولذيذ..سر من أسرار الحلواني في 10 دقائق فقط عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل لازم تجربية لأطفالك

عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل، تهتم الكثير من النساء وربات البيوت أن يكون البسكويت موجود بشكل مستمر وخاصةً إذا كان هناك أطفال في المنزل، حيث أن الأطفال يحبون تناول الأطعمة السريعة من الخارج ولكن بسبب المواد الحافظة الموجودة في المنتجات الخارجية، فيكون الإكثار من تناول هذه الأطعمة غير مفيد ولذلك سوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن تحضير البسكويت في المنزل بطريقة بسيطة وصحية.

عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل

يمكن تحضير بسكويت الشاي في المنزل بطريقة اقتصادية وغير مكلفة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

مكونات عمل بسكويت الشاي

1 ½ كوب من الدقيق.

بيضة واحدة.

½ كوب من الزبدة.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو الخام.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

½ كوب سكر بودرة.

مربى أو شيكولاتة قابلة للدهن حسب الرغبة.

طريقة تحضير عمل بسكويت الشاي

لكي يتم تحضير بسكويت الشاي الاقتصادي بطريقة ناجحه يجب اتباع هذه الخطوات وهي:-

في وعاء نقوم بوضع الزبدة مع السكر ونخفِقها جيداً باستخدام المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي ولكن المضرب اليدوي سوف يحتاج إلى وقت أطول لكي يمتزج الزبدة مع السكر جيداً.

بعد ذلك يتم إضافة البيضة والفانيليا و خفقها مع الزبدة حتى يكون القوام كريمي ناعم.

نقوم بعدها بوضع الدقيق والبيكنج بودر ونقلب المكونات بشكل جيد حتى يتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية.

يتم بعد ذلك فرد العجينة على سطح مستوي مرشوش بالدقيق حتى يكون سمكها رقيق بعض الشيء، ثم يتم تقطيع البسكويت بالأشكال المرغوب بها.

في صينية الفرن نقوم بوضع ورقة من الزبدة في القاع ونرص عليها قطع بسكويت الشاي ، ونقوم بإدخالها فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تمام النضج وحتى تصبح باللون الذهبي الفاتح.

، ونقوم بإدخالها فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تمام النضج وحتى تصبح باللون الذهبي الفاتح. بعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن وتركها حتى تبرد تماماً، ثم بعد ذلك نأخذ حبة من بسكويت الشاي الاقتصادي وندهنها بالمربى أو الشيكولاتة القابلة للدهن ونقوم بوضع القطعة الأخرى فوق الحشو.

وندهنها بالمربى أو الشيكولاتة القابلة للدهن ونقوم بوضع القطعة الأخرى فوق الحشو. يمكن عمل نصف الكمية بالمربى والنصف الآخر بالشيكولاتة أو حسب الرغبة.

وفي الختام نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال كيف يمكن عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة موجودة في كل منزل، من دون الحاجة إلى شرائه من الخارج.