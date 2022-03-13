نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مشروب البوظة الرمضانية بالمكسرات في المنزل في المقال التالي
يشتهر مشروب البوظة المثلج بالمكسرات في شهر رمضان المبارك في باقي أيام السنة، ويعد مشروب البوظة الرمضانية بالمكسرات من ألذ وأطيب أنواع البوظة التي يتم تقديمه في صعيد مصر ومنتشرة أيضاً في باقي محافظة مصر، ويعد أن مكونات البوظة بالمكسرات الأساسية غنية بالعديد من العناصر الغذائية منها الفيتامينات، والكربوهيدرات، والألياف، ويتم صناعته وبيعه في محلات العصائر في الشوارع وميادين المحافظات، ويفضلها الكثير من الأشخاص ويقبل على تناولها الكثير من الناس وخاصة الأطفال، نظراً لطعمها اللذيذ والشهي ، يمكنك تحضير مشروب البوظة بالمكسرات في المنزل والحصول على فوائد مختلفة لهذا لمشروب البوظة الرمضانية بالمكسرات، يعمل مشروب البوظة على تحسين عملية الهضم، ويعمل مشروب البوظة على التخلص من الانتفاخات، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل مشروب البوظة الرمضانية بالمكسرات بمكونات غير مكلفة وبطريقة سهلة وسريعة ولا تاخذ وقت ولا مجهود طويل وبطريقة مضمونة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل البوظة الرمضانية بالمكسرات
المكونات:
- عدد ثلاثة أكواب من الماء.
- كوب واحد من السكر الأبيض.
- كوب واحد من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق الفانيليا.
- ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة.
- كمية من المكسرات متنوعة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار إناء ثم ضعي الإناء على النار وضعي فيه عدد ثلاث أكواب من الماء وقبل الغليان ارفعيه الإناء من على النار وضعي فيه كوب واحد من السكر الأبيض ثم بعد ذلك قلبي السكر جيداً حتى تمام الذوبان.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة كوب واحد من الدقيق الأبيض مع ملعقة واحد صغيرة من مسحوق الفانيليا ثم بعد ذلك يضاف إليهم ملعقة واحد كبيرة من الخميرة وحركي المكونات جيداً مع بعضهم البعض.
- الخطوة الثالثة قومي بوضع جميع المكونات السابقة في الخلاط ثم نخلطهم جميع مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك قومي بسكب البوظة في أكواب أو أطباق للتقديم واتركيها قليلًا حتى تختمر جيداً بعد أن تتخمر البوظة قومي بوضعه في الثلاجة ثم رش عليها المكسرات المتنوعة حسب الرغبة وبعد ذلك أصبح مشروب البوظة الرمضانية بالمكسرات جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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