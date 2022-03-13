طريقة عمل مشروب البوظة الرمضانية بالمكسرات في المنزل

يشتهر مشروب البوظة المثلج بالمكسرات في شهر رمضان المبارك في باقي أيام السنة، ويعد مشروب البوظة الرمضانية بالمكسرات من ألذ وأطيب أنواع البوظة التي يتم تقديمه في صعيد مصر ومنتشرة أيضاً في باقي محافظة مصر، ويعد أن مكونات البوظة بالمكسرات الأساسية غنية بالعديد من العناصر الغذائية منها الفيتامينات، والكربوهيدرات، والألياف، ويتم صناعته وبيعه في محلات العصائر في الشوارع وميادين المحافظات، ويفضلها الكثير من الأشخاص ويقبل على تناولها الكثير من الناس وخاصة الأطفال، نظراً لطعمها اللذيذ والشهي ، يمكنك تحضير مشروب البوظة بالمكسرات في المنزل والحصول على فوائد مختلفة لهذا لمشروب البوظة الرمضانية بالمكسرات، يعمل مشروب البوظة على تحسين عملية الهضم، ويعمل مشروب البوظة على التخلص من الانتفاخات، ‏سوف نتعرف الآن على طريقة عمل مشروب البوظة الرمضانية بالمكسرات بمكونات غير مكلفة وبطريقة سهلة وسريعة ولا تاخذ وقت ولا مجهود طويل وبطريقة مضمونة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البوظة الرمضانية بالمكسرات

المكونات:

عدد ثلاثة أكواب من الماء .

كوب واحد من السكر الأبيض .

كوب واحد من الدقيق الأبيض .

ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق الفانيليا .

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة .

كمية من المكسرات متنوعة .

طريقة التحضير :