ملعقة واحدة على الكبدة المستوردة المثلجة هتحوليها كبدة بلدي طازة بنفس الريحة والطعم جربي واحكمي بنفسك

الكبدة من الاكلات اللذيذة التي يحب الجميع تناولها فلها العديد من الفوائد الغذائية حيث تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية التي لها العديد من الفوائد للجسم وتحتوي على نسبة كبيرة من العديد من العناصر المهمة للجسم منها الحديد ولذلك ينصح بها الاطباء لمن يعانون من الانيميا, ولكن يواجه الكثير عن شراء الكبدة مشكلة ان تكلفة شراء الكبدة الطازجة عالية جدا لذلك يتجهن الي شراء الكبدة المجمدة لانها أرخص, ولكن الكبدة المجمدة تكون مختلفة في الطعم عن الكبدة الطازجة, ولكن خلال هذا المقال سنوضح طريقة اضافة مكون واحد فقط الي الكبدة المجمدة يحولها الي كبدة طازجة.

كيفية تحويل الكبدة المجمدة الي كبدة طازجة بمعلقة من مكون سحري

تغير طعم الكبدة المجمدة وذلك لان الثلج يؤثر على انسجة الكبدة وبالتالي يتحول طعمها بجانب ذلك فإن الكيدة المجمدة يكون لها رائحة زفارة غير محببة ويصعب التخلص منها حتى بعد الطهي ويلجأ الكثير الي غسل الكبدة بالماء قبل الطهي ولكن هذه الخطوة تؤدي الي تلف انسجة الكبدة وانتشار البكتيريا الموجودة عليها ولا تقضي على رائحة الزفارة كما هو مطلوب ولذلك من الافضل اتباع الطريقة التالية:-

يتم اخراج الكبدة المجمدة من الفريزر ويتم تقطيعها حسب الرغبة.

توضع في اناء ويوضع عليها كوب من الحليب ومعلقة من الخل.

تترك الكبدة في الخليط حتى تتفكك ويساعد هذا الخليط في التخلص من اي رائحة في الكبدة ويحولها الي كبدة طازجة.

كيفية عمل الكبدة بالثوم في البيت مثل المطاعم

الكبدة من الاكلات الشعبية التي في الغالب ما يتم تناولها في المطاعم بالرغم من انه يمكن تحضيرها في البيت بسهولة كالتالي:-