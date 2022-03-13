بكوب واحد سحري تذوب دهون كرشك تخسيس البطن وازالة الكرش في 3 أيام حتي لو كبيرة ومدلدلة

الكثير من النساء يعانون بشكل كبير من السمنة في الأماكن مثل البطن والكرش والارداف، وهي تعتبر من أكثر الأماكن التي يصاب التخلص من الدهون فيها، وقد تلجأ العديد من السيدات إلى إتباع عدد كبير من الحميات الغذائية والذهاب إلى أطباء التخسيس للتخلص من الدهون في هذه المناطق، لأنها من أكثر الأماكن التي تسبب إزعاجا للسيدات؛ لعدم استطاعة العديد من السيدات من ارتداء جميع الملابس الذين يرونها، ولذلك نقدم لكم عدد من الوصفات التي تقوم بدورها في التخلص من الدهون في منطقة البطن والكرش في ثلاثة أيام.

طريقة تحضير وصفة لتخسيس البطن والكرش في ثلاثة أيام

المكونات

مقدار كوب من الماء المغلي.

مقدار واحد حبة من الليمون.

مقدار ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

مقدار نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون.

طريقة التحضير

نقوم بجلب هذه المكونات جميعا، ثم نقوم بوضع الماء المغلي في كوب زجاجي،

ثم نضيف عليه كمون، ونخلطهم بطريقة جيدة جدا، ثم نقوم بإضافة الزنجبيل، ونقطع الليمون شرائح رفيعة ونقوم بإضافتها إلى المزيج، وبعد ذلك نخلط المكونات ببعضها البعض، ونتركها جانبا حتى تصبح المكونات كلها مع بعضها.

ينصح بشرب هذا المشروب ثلاث مرات يوميا، أولهم علي الريق قبل الأكل ، وثانيهما قبل أي وجبة اخرى، وثالثهم قبل النوم بفترة بسيطه الوصفه الثانيه للتخلص من البطن والكرش في ثلاثة أيام

مشروب الليمون بالعسل:

يعتبر الليمون من أكثر الخضروات الغنية بالعديد من الفيتامين ومضادات الأكسدة مثل فيتامين c، ولذلك فهو أفضل مشروب يمكنه أن يساعد على تخسيس البطن والارداف في فترة بسيطة، كما يساعد على الهضم، وعامل فعال في تجديد حيوية البشرة.

المكونات

مقدار كوب من الماء المغلي.

مقدار معلقتين من عصير الليمون.

مقدار معلقه من العسل الأبيض.

طريقة التحضير

نقوم بجلب جميع المكونات، ونقوم بوضع المياه في كوب ونضع عليه عصير الليمون، وبعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة العسل الأبيض، ونقوم بتقليب كل المخلوط مرة واحدة. الآن أصبح مشروبك جاهز للاستخدام بشكل جيد وفعال، ويعتبر هو المشروب المثالي لتخسيس منطقة البطن والكرش في ثلاثة أيام ،ينصح بشرب هذا المشروب يوميا قبل الأكل للحصول علي أفضل نتيجه ممكنه