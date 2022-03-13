نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد القرنفل المدهشة للشعر والحواجب وكيفية استخدامه في المقال التالي
فوائد القرنفل واستخداماته للشعر والحواجب ، يعد القرنفل من النباتات التي لها خصائص علاجية رائعة للشعر والحفاظ على صحة الجلد ويمكن استخدامه كبديل عن مستحضرات التجميل الصناعية التي تحتوى على الكثير من المواد الكيميائية، حيث أنه من الأعشاب الأمنة تماما لأنه يتكون من مجموعة من المعادن والمركبات الهامة مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم ومادة الأوجينول.
وطالما سمعنا كثيرا عن فوائد القرنفل فى تغذية الشعر وتقوية بصيلاته وتعزيز قدرته على النمو سريعا وتحقيقه نتائج رائعة فى تكثيف شعر الحواجب وملئ الفراغات الموجودة بها، لذلك سنتعرف على حقيقة هذا الأمر وكيفية استخداماته بطريقة صحيحة لتحقيق النتائج المرغوبة.
فوائد القرنفل للشعر
- تغذية الشعر وتحفيز نموه: يحتوى القرنفل على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المغذية للشعر والتي تعمل على تقوية بصيلاته ونموها بشكل صحي إلى جانب أنه يحفز الدورة الدموية فى منطقة الشعر مما يؤدى إلى زيادة وكثافة الشعر بها.
- المساعدة فى القضاء على القشرة: يحتوى القرنفل على مركبات لها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات التي تعمل على محاربة القشرة وحماية منطقة فروة الرأس من التعرض للحكة والتهيج، كما تساعد مادة البيتا كاروتين الموجودة بالقرنفل على تحفيز تدفق الدم وتجديد الخلايا ومنح الترطيب العالي للشعر وحمايته من التعرض للجفاف الذي عادة يكون سببا فى ظهور القشرة.
استخدامات القرنفل للحواجب
يمكن استخدام القرنفل لتكثيف شعر الحواجب وتقويته وملئ الفراغات الموجودة به وأيضا تلوين شعر الحاجب باللون الأسود بشكل طبيعي وأمن على الحواجب، وذلك من خلال الطرق التالية:
- خلط زيت القرنفل وزيت الزيتون معا وتطبيقهما على الحواجب يوميا لمدة 20 دقيقة ثم غسلها وشطفها بالماء البارد.
- تحميص أعواد القرنفل قليلا ثم القيام بطحنها حتى نحصل على مسحوق ناعم، ثم خلط ملعقة من بودرة القرنفل مع ملعقة من زيت الخروع وتطبيق الخليط على الحواجب يوميا لمدة ساعة ثم شطفها بالماء البارد.
- يمكن استخدام القرنفل فى صبغ لون الحواجب عن طريق تحميص عود من القرنفل على درجة حرارة عالية ثم نتركه حتى يبرد ونبدأ التمشيط به على الحواجب لتلوينها وملئ الفراغات الموجودة بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوائد القرنفل المدهشة للشعر والحواجب وكيفية استخدامه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.