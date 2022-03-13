فوائد القرنفل المدهشة للشعر والحواجب وكيفية استخدامه

فوائد القرنفل واستخداماته للشعر والحواجب ، يعد القرنفل من النباتات التي لها خصائص علاجية رائعة للشعر والحفاظ على صحة الجلد ويمكن استخدامه كبديل عن مستحضرات التجميل الصناعية التي تحتوى على الكثير من المواد الكيميائية، حيث أنه من الأعشاب الأمنة تماما لأنه يتكون من مجموعة من المعادن والمركبات الهامة مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم ومادة الأوجينول.

وطالما سمعنا كثيرا عن فوائد القرنفل فى تغذية الشعر وتقوية بصيلاته وتعزيز قدرته على النمو سريعا وتحقيقه نتائج رائعة فى تكثيف شعر الحواجب وملئ الفراغات الموجودة بها، لذلك سنتعرف على حقيقة هذا الأمر وكيفية استخداماته بطريقة صحيحة لتحقيق النتائج المرغوبة.

فوائد القرنفل للشعر

تغذية الشعر وتحفيز نموه: يحتوى القرنفل على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المغذية للشعر والتي تعمل على تقوية بصيلاته ونموها بشكل صحي إلى جانب أنه يحفز الدورة الدموية فى منطقة الشعر مما يؤدى إلى زيادة وكثافة الشعر بها.

المساعدة فى القضاء على القشرة: يحتوى القرنفل على مركبات لها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات التي تعمل على محاربة القشرة وحماية منطقة فروة الرأس من التعرض للحكة والتهيج، كما تساعد مادة البيتا كاروتين الموجودة بالقرنفل على تحفيز تدفق الدم وتجديد الخلايا ومنح الترطيب العالي للشعر وحمايته من التعرض للجفاف الذي عادة يكون سببا فى ظهور القشرة.

استخدامات القرنفل للحواجب

يمكن استخدام القرنفل لتكثيف شعر الحواجب وتقويته وملئ الفراغات الموجودة به وأيضا تلوين شعر الحاجب باللون الأسود بشكل طبيعي وأمن على الحواجب، وذلك من خلال الطرق التالية: