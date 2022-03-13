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ساندوتشات الشاورما السورية، يتميز العيش السوري ساندوتشات الشاورما بالعيش السوري بأنه من أكثر الأكلات التي توجد في سوريا، حيث أن حوالي 50% من الأشخاص في الدول العربية يعشقون الشاورما، وذلك لكونها من الوجبات التي تحتوي على الحديد، مع فيتامين أ، وذلك ما يحتاج إليه الجسم. ساندوتشات الشاورما السورية ملعقة من الملح.

ملعقتان من الكمون، مع الفلفل.

ملعقة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

كيلو ونصف من الدجاج.

كوب ونصف من اللبن.

ملعقتان من الزبادي.

فص من الثوم.

حبة من البصل. طريقة تحضير ساندوتشات الشاورما السورية يتم وضع تقطيع الدجاج، مع عمل ألتتبيله الخاصة به، والتي تتمثل في وضع عليه البصل مع الثوم، مع الكمون، والفلفل.

يتم الانتظار حوالي ساعتين، من أجل أن يتماسك الدجاج ولكي يتم تتبيله بشكل جيد.

نقوم بوضع الدجاج في صينية يتواجد بها زيت، حيث نضع الدجاج عليه من أجل أن يستوي الدجاج، ويصبح لونه ذهبي.

بعد ذلك نقوم بوضح بقية المكونات على الدجاج، ثم نضعه في مناديل من أجل امتصاص الزيت التي يتواجد بها.

نقوم بوضع الدجاج في العيش السوري، مع إمكانية إضافة المايونيز، والكاتشب إليه. وصفة أخرى من أجل عمل ساندوتشات الشاورما مع الطماطم كيلو من الدجاج.

ملعقة من البصل مع الثوم، مع الكمون.

ملعقتان من الفلفل

فصان من الثوم، والبصل.

كوب ونصف من الزيت.

وعاء.

ملعقتان من الكاتشب مع المايونيز.

عصير أربع ثمرات من الطماطم. طريقة تحضير عمل ساندوتشات الشاورما يتم وضع الزيت في الوعاء، ونقوم بوضع الدجاج فيه، مع عمل ألتتبيله الخاصة به.

نضع بقية المكونات على الدجاج، بعد أن يتم امتصاص الزيت من الدجاج.

نقوم بوضع الدجاج في العيش السوري.

وتضيف ملعقة من الطماطم، وذلك بعد وضعها في الخلاط، والقيام بوضعها على النار لمدة ربع ساعة.

من أجل أن تتحول إلى صلصة.

يفضل أن يتم الانتظار حوالي نصف ساعة، قبل أن يتم وضع الدجاج في العيش السوري.

وذلك من أجل عدم تفتت الدجاج في العيش نتيجة السخونية وفي نفس الوقت حتى يكون طعمه رائع عمر شويل - جدة اعمليها فى البيت باحتراف ... طريقة تحضير ساندوتشات الشاورما السورية بتتبيله خطيرة هتعجب عائلتك جدا مش هتفكرى تشتريه تانى - ثقفني

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