أهم أسرار نجاح البرجر المنزلي مثل افخم المحلات بطعم الجاهز

نبحث دائما عن أسرار طعم البرجر الجاهز وكيفية عمله في المنزل مع الحصول على نفس الطعم، فهناك كثير من الوصفات البرجر ولكن وهناك شيء يساعد على تماسك البرجر، يحب الأطفال وصفات البرجر مع الكاتشب لذلك تجد الأمهات في حالة حيرة شديدة ويلجئون إلى شرائها من المطاعم ولكن هناك مكونات بسيطة تساعدك على إعداد البرجر بطريقة سريعة ومميزة ويمكنك حفظ قطع البرجر داخل الفريزر، وتقومين باستخدامها وقتما تشائين، وتقومين بوضع شرائح من الجبنة الخاصة بالبرجر أو الاستغناء عنها وذاك حسب المتوفر لديك، كما يعد البرجر المصنوع في المنزل أرخص بكثير من الجاهز وتضمن المكونات المصنوع منها، كما يمكنك عمل البرجر الدجاج المفروم أو اللحم، ووضع القليل من البهارات يبرز الطعم ولأن كثرة البهارات تضيع من الطعم المميز البرجر.

مقادير البرجر اللحم

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ثلاث ملاعق من الدقيق.

ملعقة من الملح صغيرة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

ثوم بودر.

بصل بودر.

كمون.

مقادير ساندوتش البرجر

حبة طماطم كبيرة مقطعة شرائح رقيقة.

حبة فلفل أخضر مقطعة شرائح.

بصلة متوسطة.

قطه خس كابوتشا.

كايزر أو عيش فينو.

شرائح جبنة خاصة بالبرجر.

سلطة الكولسلو.

طريقة إعداد البرجر في المنزل