بإحترافية زي الكوافير.. طريقة صبغ الشعر بالأشقر الرمادي في البيت

صبغ الشعر أشقر رمادي، تحرص الفتيات دائما على الظهور بإطلاله فريدة وملفتة تجذب الأنظار إليها خاصة عند التحضير إلى أي مناسبات ولا يفضل الكثير منهم الالتزام بلون معين ودائم لصبغ الشعر، لذلك يعد اللون الأشقر الرمادي من الألوان المميزة التي انتشرت حديثا وتربعت على عرش الموضة ويمنح صاحبته جمالا فريدا وساحرا يميزه عن غيره من ألوان الشعر، وحتى نوفر عليك الذهاب إلى مراكز وصالونات التجميل وتكبد تكاليف مرتفعة نقدم لكى طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي فى المنزل.

طريقة صبغ الشعر بالأشقر الرمادي

من أجل الحصول على درجة اللون الأشقر الرمادي لابد أن تقومي بمزج بعض ألوان الصبغات معا وتطبيقها على شعر فاتح وليس غامقا، وفى حال كان الشعر غامقا لابد أولا من عمل سحب للون عن طريق تطبيق بودرة تشقير على شعرك لتفتيحه ثم غسلها واستخدام الصبغات بعد ذلك من خلال الخطوات التي سنتعرف عليها.

الأدوات المطلوبة لصبغ الشقر الأشقر الرمادي

صبغة لون أشقر فاتح.

صبغة لون أشقر رمادي.

أكسجين 20

وعاء لخلط الصبغة.

فرشاة صبغة.

فازلين.

قفازات.

ملابس قديمة.

مشط لتسريح الشعر.

خطوات صبغ الشعر أشقر رمادي