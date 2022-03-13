نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة الطرية في المنزل بأقل تكلفة في المقال التالي

تعتبر الكيكة من الحلويات الشهية والمشهورة التي يحبها الكبار والصغار ويمكن تناولها في الفطور مع الشاي أو بين الوجبات وتتميز بطعمها اللذيذ والشهي ومكوناتها سهلة وبسيطة وغير مكلفة للوقت وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة ويمكن عمل كيكة عادية أو لايت ويبحث الكثير من ربات المنزل عن سر تحضير الكيكة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير كيكة الزبادي الرائعة. مقادير عمل كيكة الزبادي في المنزل كوبين من الدقيق الأبيض

كوب من السكر الناعم

ثلاثة من البيض كبير الحجم

علبتان من الزبادي

رشة من الفانيليا

باكو من البيكنج باودر

نصف كوب من زيت الذرة

رشة من الملح طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة الطرية نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به السكر والبيض والفانيليا ونقوم بخفقهم معا حتى يصبح البيض هش.

ثم نضيف إليه الزبادي والزيت تدريجيا مع الاستمرار في خفق المكونات جيدا

بعد ذلك نحضر طبق كبير ونضع به الدقيق الأبيض ورشة ملح والبيكنج باودر ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يتجانسوا معا.

ثم نضيف لهم خليط البيض الذي تم تحضيره من قبل ونقلبهم مع بعض جيدا حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نحضر صينية وندهنها بقليل من الزيت ونرشها بقليل من الدقيق من الحافة والجوانب حتى لا تلتصق الكيكة بعد النضج.

ثم نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية من الأسفل لمدة نصف ساعة ثم نضعها في الأعلى لمدة عشر دقائق حتى يحمر وجهها وتنضج.

بعد أن تنضج الكيكة نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقطيعها ونضعها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفا. سر نجاح عمل كيكة الزبادي يجب خلط المكونات السائلة في الخلاط جيدا.

عند خلط المكونات السائلة مع الدقيق نحرص على التقليب من تحت لفوق حتى يختفي الدقيق تماما وتصبح هشة.

لا يمكن فتح الفرن على الكيكة إلا بعد مرور عشرين دقيقة من الوقت المحدد حتى لا تهبط.

يفضل الالتزام بمكونات الوصفة المكتوبة وعدم تغيير مكون منهم حتى نحصل على كيكة جيدة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة الطرية في المنزل بأقل تكلفة - ثقفني

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