طريقة عمل اللانشون البيتي بمكونات اقتصادية خطوة بخطوة أحلى من الجاهز

يعتبر اللانشون من ألذ وأطعم الوجبات السريعة التي يفضلها الصغار والكبار، ويقبلون على شرائه بأسعار غالية الثمن، ويقدم دائمًا بجانب البيض، والجبن، والمقبلات، ويضاف إليه بعض التوابل والبهارات التي تجعل طعمه طيب ورائحته جميلة، ويوجد أنواع كثيرة منه مثل لانشون الفراخ، والتونة، والجبن، والخضار، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ويمكن إعداده في البيت بدل من شرائه، ومكوناته متوفرة في كل منزل، وكثير من النساء يفضلون تحضيره بالمنزل حتى يضمنون السلامة والنظافة لأسرهم لأن جميع مكوناته تكون طازجة، كما لا يحتوي على مواد حافظة تؤثر على صحة الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل اللانشون البيتي بمكونات اقتصادية بسيطة أحلى من الجاهز.

مكونات عمل اللانشون البيتي

يحتوي على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الحصى.

ملعقة صغيرة من الملح.

نقطة صغيرة من لون الطعام الأحمر.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

كوب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

٢ مكعب من مرقة اللحمة.

٥ مثلثات من الجبن الكريمي.

٦ حبات من البيض.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير اللانشون البيتي بمكونات اقتصادية وسريعة أحلى من الجاهز بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزيت، والبيض، والجبن الكريمي، ثم نخفقهم جيدًا مع بعض. بعد ذلك نقوم بإضافة البصل، والثوم، والبابريكا، والحبهان، والمرقة، ثم نخفق مرة أخرى. نقوم بإضافة التوابل، والبهارات، والملح للخليط، ثم نخفق برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق، ولون الطعام الأحمر، ثم نخفق برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نقوم بإضافة الفلفل الأسود الحصى للخليط، ثم نقلب بواسطة ملعقة خشبية حتى نحصل على القوام المناسب. نحضر كيس طويل الحجم على شكل أسطوانة. نضع الخليط بالكيس ونغلقه جيدًا من الأطراف حتى لا يخرج الخليط. نقوم بلف الكيس بورق الفويل ونغلق الأطراف جيدًا حتى يصبح شكل أللفه مثل حبة البونبوني تمامًا. نقوم بوضع الخليط في حلة متوسطة ونضع عليه ماء مغلي، ثم نقوم بوضع الحلة على نار هادئة ونتركه لمدة ساعة كاملة. بعد مرور ساعة كاملة نخرج أللفه من الماء ونتركها حتى تبرد تمامًا، ثم نقوم بفك الورق من عليها ونتركها داخل الثلاجة لمدة ساعة كاملة. بعد ذلك نقوم بتقطيع اللانشون إلي حلقات، أو شرائح ونقدمه بالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل اللانشون البيتي بالمنزل

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها وهى كما يلي:-

يفضل تسخين الماء قبل وضع اللانشون بها.

بها. خفق المكونات جيدًا حتى نحصل على قوام ناعم.

يفضل وضع الخليط في كيس بلاستيك يكون على هيئة اسطوانه.

نترك الحلة على نار هادئة حتى ينضج اللانشون تمامًا.

تمامًا. يفضل وضع أللفه بعد خروجها من الماء الساخن بالثلاجة حتى تصبح متماسكة.

يفضل وضع ورقتان من اللورة حتى تعطي له نكهة مميزة ورائحة جميلة تجعل الأطفال يقبلون على تناوله.

فوائد اللانشون لتخسيس الجسم

هناك فوائد عديدة للانشون تساعد في إنقاص الوزن وهى كما يلي:-